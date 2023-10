In der 3. Liga empfängt der SSV Ulm heute 1860 München. Hier könnt die Partie des 9. Spieltags im Liveticker verfolgen.

In der 3. Liga empfängt heute der SSV Ulm den TSV 1860 München. SPOX tickert die Partie live mit.

SSV Ulm vs. 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Höhenflug des SSV Ulm erlebte am vergangenen Samstag ein jähes Ende. Beim FC Ingolstadt kassierte der Aufsteiger eine 0:4-Klatsche. Tabellenplatz vier nach acht Spieltagen kann sich dennoch sehen lassen. Nach zwei Siegen in Serie rollen die Löwen das Feld scheinbar von hinten auf und verbesserten sich auf Platz zehn. In Ulm werden sie von bis zu 8000 Fans unterstützt.

Vor Beginn: Im mit 17 000 Zuschauern ausverkauften Ulmer Donaustadion wird die Partie des 9. Spieltags um 19 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem SSV Ulm und 1860 München.