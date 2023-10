Im Topspiel der 3. Liga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem MSV Duisburg und Arminia Bielefeld. Wer das Duell im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier!

Der MSV Duisburg empfängt seine Gäste wie gewohnt in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Ab 16.30 Uhr steigt dort das Duell gegen Arminia Bielefeld.

Beide Mannschaften hatten nicht den glanzvollsten Saisonstart: Die Gastgeber hocken mit sieben Punkten auf dem letzten Platz, die Arminia ist ebenfalls nur drei Zähler von den Abstiegsrängen entfernt. Es geht heute also um wichtige Punkte.

Das sind die wichtigsten Fakten zum Spiel, offen bleibt nun, wo das Duell zwischen Duisburg und Bielefeld im TV und Livestream läuft. Das verrät dieser Artikel.

MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Wie alle anderen Drittligaspiele läuft auch Duisburg vs. Bielefeld bei MagentaSport - der kostenpflichtige Dienst der Telekom besitzt nämlich die Übertragungsrechte für die gesamte Saison. Um 16.15 Uhr starten die Vorberichte im TV und im Livestream via magentasport.de und in der MagentaSport-App, folgendes Team ist im Einsatz:

Kommentar: Julian Engelhard

Moderation: Tobi Schäfer

Alternativ dazu könnt Ihr auch bei OneFootball einschalten, dort gibt es die gleiche Übertragung. Der Unterschied? Es wird lediglich eine einmalige Gebühr fällig.

3. Liga: MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld heute im Liveticker

Wenn Ihr kein Abonnement von Magenta besitzt, könnt Ihr auch ganz einfach bei uns vorbeischauen! Wir tickern nämlich alle Spiele der 3. Liga für Euch mit:

Hier geht's zum Liveticker der Partie MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld.

3. Liga, MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld: Voraussichtliche Aufstellungen

Duisburg: V. Müller - Bitter, Feltscher, S. Mai, Mogultay - Jander, Castaneda, Pusch, Köther - Esswein, Girth

V. Müller - Bitter, Feltscher, S. Mai, Mogultay - Jander, Castaneda, Pusch, Köther - Esswein, Girth Bielefeld: Kersken - Lannert, L. Schneider, Großer, Oppie - Wörl - Schreck, Boujellab - Putaro, Sarenren Bazee - Klos

3. Liga, MSV Duisburg vs. Arminia Bielefeld heute live: Wichtigste Infos

3. Liga, 12. Spieltag: Die Tabelle vor den Samstagsspielen