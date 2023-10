1860 München vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Tabellenführer Dynamo Dresden trifft heute auf den TSV 1860 München. Wer das Drittligaspiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker überträgt, erfahrt Ihr hier.

Teil zwei der Englischen Woche in der 3. Liga ist angebrochen. Am heutigen Samstag, den 7. Oktober, bestreiten im Rahmen des 10. Spieltags unter anderem auch der TSV 1860 München und Dynamo Dresden ihr Ligaspiel. Um 14 Uhr geht es im Stadion an der Grünwalder Straße in München los.

Dresden ist als Tabellenführer der 3. Liga heute ganz klar Favorit gegen die Münchner. Während die Sachsen ihr Spiel am Mittwoch gegen den Halleschen FC 2:1 gewinnen konnten, musste sich der TSV dem SSV Ulm 0:1 geschlagen geben.

© getty Der TSV 1860 München trifft auf Dynamo Dresden.

1860 München gegen Dynamo Dresden gehört zu den Drittligaspielen, die im Free-TV und im kostenlosen Livestream gezeigt werden. Darum kümmern sich heute der Bayerische Rundfunk (BR) und der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR).

Nichtsdestotrotz ist die Partie auch im Pay-TV bei MagentaSport und OneFootball zu sehen. Bei MagentaSport gehen um 13.45 Uhr die Vorberichte los, durch die Begegnung werden die Zuseherinnen und Zuseher vom folgenden Trio begleitet:

Kommentar: Alexander Klich

Alexander Klich Moderation: Alexander Küpper

Alexander Küpper Experte: Martin Lanig

Ohne Abonnement kann der Stream bei MagentaSport jedoch nicht genutzt werden. Bei den Preisen wird in Telekom-Kunden und Nicht-Kunden unterschieden: Telekom-Kunden zahlen entweder 7,95 Euro je Monat für das Jahresabo oder 12,95 Euro für das Monatsabo. Nicht-Kunden kommen nicht herum, entweder 12,95 Euro je Monat für das Jahresabo oder 19,95 Euro für das Monatsabo hinzublättern.

Bei OneFootball reicht eine einmalige Zahlung für das Einzelspiel.

Weiters ist auch SPOX heute beim Spiel im Einsatz. Bei uns wird die Partie live getickert. Tore, Elfmeter, Platzverweise - hier verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker 1860 München vs. Dynamo Dresden.

1860 München: Hiller - Ludewig, Verlaat, Kwadwo, Greilinger - Rieder, Tarnat - M. Schröter, Zejnullahu, Guttau - Zwarts

Hiller - Ludewig, Verlaat, Kwadwo, Greilinger - Rieder, Tarnat - M. Schröter, Zejnullahu, Guttau - Zwarts Dynamo Dresden: Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Kraulich, J. Meier - Will - L. Herrmann, Zimmerschied - Borkowski, Lemmer - Kutschke

Begegnung: TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 10

10 Datum: 7. Oktober 2023

7. Oktober 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße (München)

Stadion an der Grünwalder Straße (München) TV: MagentaSport, BR, MDR

Livestream: MagentaSport, BR, MDR, OneFootball

Liveticker: SPOX

