SV Waldhof Mannheim vs. SSV Ulm 1846 heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der SV Waldhof Mannheim kriegt es heute in der 3. Liga mit dem SSV Ulm 1846 zu tun. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Sonntag, den 17. September, finden in der 3. Liga drei Spiele statt. Unter anderem treffen auch der SV Waldhof Mannheim und der SSV Ulm aufeinander. Der Anpfiff zum Duell im Carl-Benz-Stadion in Mannheim ertönt um 16.30 Uhr.

Beide Mannschaften haben sich von ihren schwachen Starts in die Saison gut erholt. Ulm holte in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte, nachdem man aus den ersten beiden Spielen lediglich einen Zähler mitnehmen konnte. Mannheim steht aktuell bei zwei Siegen in Serie und will diese heute verlängern.

SV Waldhof Mannheim vs. SSV Ulm 1846 heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream

Eine Free-TV-Übertragung zu Mannheim vs. Ulm gibt es heute nicht, stattdessen müsst Ihr entweder MagentaSport oder OneFootball aufsuchen, da sich diese beiden Anbieter um das Drittligaspiel kümmern. MagentaSport startet um 16.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, setzt dafür Moderator Thomas Wagner und danach Kommentator Christian Straßburger ein.

Der Weg zum Spiel bei MagentaSport ist allerdings mit einem Abonnement versperrt, somit werden also Kosten fällig. Bei den Abo-Preisen für MagentaSport wird zwischen Telekom-Kunden und Nicht-Kunden unterschieden. Wer nämlich Kunde bei der Telekom ist, bekommt das Abonnement für 7,95 Euro (Jahresabo) oder 12,95 Euro je Monat (Monatsabo). Der Rest zahlt 12,95 Euro monatlich für das Jahresabo und 19,95 Euro für das Monatsabo.

Wer lieber via OneFootball live mit dabei sein möchte, benötigt dafür kein Abo - muss dementsprechend auch keine langfristige Bindung eingehen - sondern muss einfach für das Einzelspiel selbst bezahlen.

SV Waldhof Mannheim vs. SSV Ulm 1846 heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Darüber hinaus tickert SPOX das Duell auch live mit. Auch damit wisst Ihr stets Bescheid, was auf dem Rasen in Mannheim geschieht.

Hier geht es zum Liveticker SV Waldhof Mannheim vs. SSV Ulm.

SV Waldhof Mannheim vs. SSV Ulm 1846 heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SV Waldhof Mannheim vs. SSV Ulm 1846

SV Waldhof Mannheim vs. SSV Ulm 1846 Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 6

6 Datum: 17. September 2023

17. September 2023 Uhrzeit: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Ort: Carl-Benz-Stadion, Mannheim

Carl-Benz-Stadion, Mannheim TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

