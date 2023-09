Der SV Waldhof Mannheim empfängt heute in der 3. Liga den SSV Ulm 1846. Hier könnt Ihr das Geschehen live mitverfolgen.

Im vorletzten Spiel der sechsten Spielrunde der 3. Liga begegnen sich heute der SV Waldhof Mannheim und der SSV Ulm 1846. Wir von SPOX tickern für Euch die Partie von Anfang bis Ende mit.

SV Waldhof Mannheim vs. SSV Ulm 1846: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Während Mannheim die vergangenen beiden Spiele gewinnen konnte, ist Ulm bereits seit drei Spielen ungeschlagen. Beide Mannschaften sind also in Form. In der Tabelle sind sie ebenfalls nicht weit voneinander entfernt. Ulm hat acht Zähler auf dem Konto, daduch einen mehr als die Mannheimer.

vor Beginn Die Partie im Carl-Benz-Stadion, Mannheim, wird um 16.30 Uhr angepfiffen.

vor Beginn Herzlich willkommen zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem SSV Ulm 1846.

SV Waldhof Mannheim vs. SSV Ulm 1846: 3. Liga heute im TV und Livestream

Waldhof Mannheim gegen Ulm ist bei MagentaSport und OneFootball zu sehen. Beide Anbieter sind kostenpflichtig, unterscheiden sich jedoch in der Art der Bezahlung. Für MagentaSport wird ein Abonnement benötigt, bei OneFootball reicht es aus, für das Einzelspiel zu bezahlen. Außerdem kriegen Kunden der Telekom das MagentaSport-Abo billiger als Nicht-Kunden.

Um 16.15 Uhr startet die Vorberichterstattung, Thomas Wagner kümmert sich um die Moderation, während Christian Straßburger danach als Kommentator fungiert.

