Abstiegskampf trifft auf Aufstiegsrennen, Rot-Weiss Essen empfängt Dynamo Dresden. Ob Ihr das Spiel im Free-TV sehen könnt? Das erfahrt Ihr hier.

Im Ruhrpott geht es heute zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden rund. Der Ort des Geschehens ist das Stadion an der Hafenstraße in Essen, um 13.30 Uhr wird das erste von drei Sonntagsspielen in der 3. Liga angepfiffen.

Die Gäste aus Dresden hatten einen Auftakt nach Maß: Sechs Siege aus sieben Spielen hat Dynamo auf dem Konto, einzig gegen den SV Sandhausen setzte es eine Niederlage - das bringt die Tabellenführung ein. Bei Essen lief es ein wenig schlechter. Vor dem 8. Spieltag war RW nur zwei Zähler von den Abstiegsrängen entfernt, ein Punkt würde den Gastgebern also guttun.

Wer die 3. Liga im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt? Hier bekommt Ihr die Antwort.

Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Die 3. Liga ist auch in dieser Saison bei MagentaSport beheimatet, der Dienst der Telekom zeigt alle Spiele live und in voller Länge. Heute starten um 13.15 Uhr die Vorberichte, im Einsatz sind Christian Straßburger und Thomas Wagner. Sehen könnt Ihr das Ganze entweder im Pay-TV oder auf magentasport.de oder der MagentaSport-App.

Wenn Ihr kein Abonnement abschließen, aber die Partie dennoch sehen möchtet, ist OneFootball vielleicht etwas für Euch. Dort kann Essen vs. Dresden einzeln gebucht werden.

© getty Dynamo Dresden ist bei Rot-Weiss Essen zu Gast.

3. Liga: Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden heute im Liveticker

Minütliche Updates gibt es auch bei uns im Liveticker, so müsst Ihr also ebenfalls keine Aktion verpassen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden.

3. Liga, Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden: Voraussichtliche Aufstellungen

Essen: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Bastians, Brumme - Sapina, Götze - Young, Müsel, Obuz - Doumbouya

Golz - Wiegel, Rios Alonso, Bastians, Brumme - Sapina, Götze - Young, Müsel, Obuz - Doumbouya Dresden: Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Kraulich, Meier - Will - Herrmann, Hauptmann - Lemmer, Kutschke, Zimmerschied

Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden

Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 8

8 Datum: 1. Oktober 2023

1. Oktober 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

Stadion an der Hafenstraße, Essen TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, ARD-Mediathek, OneFootball

Liveticker: SPOX

