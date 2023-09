Der Hallesche FC und der SV Sandhausen treten gegeneinander an. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts.

Hallescher FC vs. SV Sandhausen - 0:0 Tore / Aufstellung Hallescher FC S. Müller - Halangk, Nietfeld, Casar, Landgraf - Gayret, Deniz, Baumgart, Wolf, Crosthwaite - Baumann Aufstellung SV Sandhausen Rehnen - Schuster, Geschwill, Knipping - Diekmeier, Mühling, Maciejewski, Ehlich, El-Zein - Hennings, D. Otto Gelbe Karten /

Hallescher FC vs. SV Sandhausen: 3. Liga JETZT im Liveticker - 0:0

15. In den ersten 15 Minuten sind die Hausherren das bessere Team. Der Hallescher FC sucht munter den Weg nach vorne. Vor dem Tor wird die Elf von Sreto Ristic durchaus gefährlich. Der SV Sandhausen hat noch nicht ins Spiel gefunden und noch keinen Torschuss abgegeben.

11. Gute Gelegenheit für Halle! Einen flachen Distanzschuss von Tunay Deniz hält Nikolai Rehnen nicht fest. Für den Nachschuss kommt Marco Wolf jedoch einen Schritt zu spät. Der Keeper klärt die Situation.

9. Im Sechzehner geht Henry Crosthwaite nach einem Kopfballversuch zu Boden, weil er die Schulter von Tim Knipping ins Gesicht bekommt. Für einen Elfmeter reicht das aber nicht.

7. Da hat nicht viel gefehlt! Eine Freistoßflanke von Tunay Deniz wird immer länger und länger. Schließlich rauscht die Kugel haarscharf am langen rechten Pfosten vorbei.

5. Bei einem langen Ball in die Sandhausener Hälfte wird Dominic Baumann von Max Geschwill umklammert. Der Stürmer geht zu Boden und kommt nicht mehr an die Kugel heran. Schiedsrichter Bastian Dankert lässt die Begegnung aber weiterlaufen.

3. Auf dem linken Flügel setzt sich Timur Gayret durch. Er flankt von der Grundlinie druckvoll in die Box. SV-Keeper Nikolai Rehnen fängt den Ball jedoch problemlos ab.

1. Der Ball rollt! Welchem Team gelingt der bessere Start ins Spiel?

vor Beginn Auf der anderen Seite bleibt die Startelf des SV Sandhausen nach dem 3:0-Sieg über den TSV 1860 München in der Vorwoche unverändert. Zuvor gab es ein 0:0 beim VfB Lübeck, ein 1:0 gegen Dynamo Dresden und eine 1:2-Auswärtsniederlage bei Erzgebirge Aue. Damit ist die Mannschaft von Danny Galm auswärts bisher ohne einen Sieg.

vor Beginn Die Gastgeber starteten mit einem 2:1-Erfolg über Rot-Weiss Essen in die Saison, aber kamen am zweiten Spieltag mit 0:4 beim FC Ingolstadt unter die Räder. Auf das 1:1 im Heimspiel gegen den MSV Duisburg folgte zuletzt eine 2:3-Niederlage bei Waldhof Mannheim. Coach Sreto Ristic reagiert mit drei Veränderungen. Tim-Justin Dietrich, Enrique Lofolomo und Andor Bolyki müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Dafür beginnen Timur Gayret, Marco Wolf und Tom Baumgart.

vor Beginn In der vergangenen Saison hielten die Hausherren mit dem 16. Platz knapp die Klasse. Auch in der neuen Spielzeit deutet sich derzeit der Kampf um den Klassenerhalt an. Das Team von Sreto Ristic liegt mit vier Punkten aus vier Spielen auf einem Abstiegsrang. Als Absteiger aus der 2. Bundesliga bekommt der SV Sandhausen automatisch eine Favoritenrolle. Sieben Punkte nahm der SVS aus den ersten Partien mit. Mit einem Sieg kann die Elf von Danny Galm auf den Relegationsplatz springen.

vor Beginn Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr, als Spielstätte dient das Leuna Chemie Stadion in Halle.

vor Beginn Herzlich willkommen zum Duell in der 3. Liga zwischen dem Halleschen FC und dem SV Sandhausen.

© getty Der Hallesche FC empfängt den SV Sandhausen.

Hallescher FC vs. SV Sandhausen: 3. Liga heute im TV und Livestream

Das Duell wird bei MagentaSport und OneFootball gezeigt. Obwohl beide Anbieter kostenpflichtig sind, unterscheiden sie sich in Sachen Zahlung. MagentaSport verlangt ein Abonnement, während bei OneFootball eine Zahlung für das gewünschte Spiel genügt.

