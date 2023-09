Dynamo Dresden empfängt am heutigen Tag Erzgebirge Aue zum Duell in der 3. Liga. Wo Ihr das Sachsenderby live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zum Drittligaspiel, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Sonntag, den 24. September, kommt es am 7. Spieltag der 3. Liga zum Aufeinandertreffen zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue. Das Spiel wird um 19.30 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort der Partie dient am Abend das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue! So lautet heute das Topduell in der 3. Liga und die Begegnung der beiden besten Teams nach 6. Spieltagen: Die Gäste aus Aue kommen ungeschlagen und mit 14 Zählern im Gepäck nach Dresden. Dynamo hat nach fünf Siegen gar 15 Punkte auf dem Konto, gegen den SV Sandhausen haben die Dresdener jedoch schon eine Niederlage kassiert. Wer gewinnt heute das Spitzenspiel?

Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Übertragung im TV: MDR, MagentaSport

Übertragung im Livestream: ARD- Mediathek , MagentaSport, OneFootball

Mediathek Liveticker: SPOX

Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue könnt Ihr heute live im Free-TV verfolgen. Für die Übertragung des Spiels zeigt sich der MDR zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt das Duell ab 19.30 Uhr. Den kostenlosen Livestream des MDR findet Ihr alternativ in der ARD-Mediathek.

© getty Wie schlägt sich Dynamo Dresden heute gegen Erzgebirge Aue?

Im Pay-TV zeigt hingegen MagentaSport am heutigen Tag die Drittligapartie live und in voller Länge. MagentaSport startet um 19.15 Uhr mit den Vorberichten zum Duell. Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option, Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue auf magentasport.de und in der MagentaSport-App im Livestream zu erleben.

Einen kostenpflichtigen Livestream der Partie bietet zu guter Letzt OneFootball an. Dort seht Ihr die Übertragung von MagentaSport als Einzelstream.

Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Ihr könnt das Duell zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann könnt Ihr Euch auf SPOX verlassen. Wie begleiten die Partie für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

3. Liga, 7. Spieltag: Die aktuelle Tabelle