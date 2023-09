BVB II vs. MSV Duisburg heute live, Übertragung: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt heute Borussia Dortmund den MSV Duisburg. Wir verraten Euch, wie Ihr die vorverlegte Partie des 9. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

In der 3. Liga wird am heutigen Mittwoch, 27. September, eine vorverlegte Partie des 9. Spieltags ausgetragen. Borussia Dortmund II empfängt dazu den MSV Duisburg. Das Ruhrgebiets-Derby beginnt um 19 Uhr im Stadion Rote Erde.

Da am 4. Oktober der BVB in der Champions League daheim gegen die AC Mailand spielt, musste das kommende Woche angesetzte Spiel der "Zweiten" auf heute vorverlegt werden. Der BVB II geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Tabellenletzten.

Bei den Zebras brachte die Entlassung von Trainer Tosten Ziegner in der vergangenen Woche keine Wende. Beim Debüt des vorherigen U19-Trainers Engin Vural verlor der MSV bei Viktoria Köln mit 0:2 und blieb bei drei Punkten stehen. Vural wird den MSV auch heute wieder betreuen. Besser lief der siebte Spieltag dagegen für Borussia Dortmund II. Beim SC Verl wurde mit 3:2 gewonnen. Drei Tore gelangen dem BVB-Nachwuchs in den zuvor absolvierten Saisonspielen gesamt. Mit elf Punkten liegt die zweiten Mannschaft des BVB auf dem fünften Tabellenplatz.

In den letzten vier Drittligaspielen zwischen den beiden heutigen Kontrahenten gab es ausschließlich Siege für Borussia Dortmund II.

© getty Magenta Sport hält die Rechte an der 3. Liga.

BVB II vs. MSV Duisburg heute live, Übertragung: 3. Liga im TV und Livestream

BVB II vs. MSV Duisburg wird heute von zwei Anbietern live übertragen - allerdings jeweils kostenpflichtig. MagentaSport zeigt die Partie ab 18.45 Uhr live im Pay-TV und im Livestream. Der Rechteinhaber an allen Spielen der 3. Liga kann aber nur nach dem Abschluss eines Abos empfangen werden. HIER seht Ihr, welche unterschiedlichen Kosten für ein Monatsabo oder ein Jahresabo auf Euch zukommen. Die Kosten variieren, je nachdem, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht.

Auf der Fußballplattform OneFootball könnt Ihr Euch die Partie zudem per Pay-per-View zum Preis von 4,99 Euro im Livestream ansehen.

BVB II vs. MSV Duisburg heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

SPOX ist auch heute in der 3. Liga mit einem Liveticker vertreten. Klickt rein, und erfahrt was sich bei der Partie BVB II vs. MSV Duisburg alles ereignet.

Hier geht's zum Liveticker BVB II - MSV Duisburg.

BVB II vs. MSV Duisburg heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund II vs. MSV Duisburg

Borussia Dortmund II vs. MSV Duisburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 9

9 Datum: 27. September 2023

27. September 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Stadion Rote Erde (Dortmund)

Stadion Rote Erde (Dortmund) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle