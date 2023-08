Der SV Waldhof Mannheim trifft am heutigen 4. Spieltag der 3. Liga auf den Halleschen FC. Hier seid Ihr live mit dabei.

In der 3. Liga treffen heute der SV Waldhof Mannheim und der Hallesche FC aufeinander. SPOX tickert die Partie live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

SV Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Mannheim bildet aktuell mit nur einem Zähler das Tabellenschlusslicht der 3. Liga, will sich also unbedingt steigern, um nicht bereits von Beginn an um den Klassenerhalt zu kämpfen. Der Hallesche FC hat dagegen nach drei Spielen vier Punkte auf dem Konto.

vor Beginn Die Partie wird um 16.30 Uhr im Carl-Benz-Stadion in Mannheim angestoßen.

vor Beginn Willkommen zum Drittligaspiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem Halleschen FC.

SV Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC: 3. Liga heute im TV und Livestream

Um die Übertragung des Spiels kümmern sich MagentaSport und OneFootball. Beide Anbieter sind kostenpflichtig, jedoch braucht man für MagentaSport ein Abonnement, während OneFootball das Spiel auch einzeln zum Kauf anbietet.

SV Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC: 3. Liga heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Waldhof Mannheim: Bartels - Jans, Riedel, Sechelmann, Carls - F. Wagner, Lockl - Hawkins, Bahn, Abifade - Sohm

Bartels - Jans, Riedel, Sechelmann, Carls - F. Wagner, Lockl - Hawkins, Bahn, Abifade - Sohm Hallescher FC: S. Müller - Halangk, Nietfeld, Landgraf, Dietrich - Lofolomo - Casar, Baumgart - Berko, Wolf - Baumann

Artikel und Videos zum Thema Alle 380 Spiele der 3. Liga live bei MagentaSport - auch in der Konferenz

3. Liga: Die Tabelle am 4. Spieltag