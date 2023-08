Der SV Sandhausen misst sich heute in der 3. Liga mit dem TSV 1860 München. SPOX tickert die Partie live mit.

In der 3. Liga treffen heute der SV Sandhausen und der TSV 1860 München aufeinander. SPOX tickert die Begegnung detailliert mit.

SV Sandhausen vs. 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Sandhausen vs. 1860 München ist das letzte von sechs Spielen, die am heutigen Samstag in der 3. Liga über die Bühne gehen. Der TSV gehört zu den Mannschaften, die einen guten Start in die Saison erwischt haben. In drei Spielen konnten die Löwen sechs Punkte holen. Sandhausen hat vier Zähler auf dem Konto.

vor Beginn Der Pfiff zum Anstoß ertönt um 16.30 Uhr, als Spielstätte dient das GP Stadion am Hardtwald in Sandhausen.

vor Beginn Herzlich willkommen zum Drittligaspiel zwischen dem SV Sandhausen und dem TSV 1860 München.

SV Sandhausen vs. 1860 München: 3. Liga heute im TV und Livestream

Um die Übertragung der Partie kümmern sich MagentaSport und OneFootball. Beide Anbieter sind kostenpflichtig, jedoch gibt es Unterschiede in der Art der deswegen anfallenden Kosten. MagentaSport verlangt nämlich ein Abonnement, das für Telekom-Kunden günstiger ist als für Nicht-Kunden. Für OneFootball wird hingegen nur eine einmalige Zahlung für das gewünschte Spiel benötigt.

SV Sandhausen vs. 1860 München: 3. Liga heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Sandhausen: Rehnen - Schuster, Geschwill, Knipping - Diekmeier, Ben Balla, Ehlich - Mühling, El-Zein - Hennings, D. Otto

Rehnen - Schuster, Geschwill, Knipping - Diekmeier, Ben Balla, Ehlich - Mühling, El-Zein - Hennings, D. Otto 1860 München: Hiller - K. Kurt, Verlaat, Kwadwo, Greilinger - Ma. Frey - M. Schröter, Vrenezi, Starke, Guttau - Zwarts

