MSV Duisburg vs. SSV Ulm heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der MSV Duisburg und der SSV Ulm sind heute für die Eröffnung des 4. Spieltags in der 3. Liga zuständig. SPOX verrät, wie das Duell live im TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Der erste Teil der englischen Woche in der 3. Liga wurde vor zwei Tagen beendet, nun geht es mit dem zweiten Teil weiter. Zu Beginn des 4. Spieltags stehen sich am heutigen Freitag, den 25. August, der MSV Duisburg und der SSV Ulm gegenüber - zwei Mannschaften, die am Dienstag punkten konnten. Ulm sicherte sich mit dem 1:0 über Arminia Bielefeld den ersten Sieg der Saison. Die Zebras hingegen holten mit dem 1:1 gegen den Halleschen FC nur einen Punkt nach Hause. Duisburg steht aktuell bei nur zwei Zählern, hat also noch einiges an Luft nach oben.

Heute soll in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena der erste Dreier gelingen. Um 19 Uhr rollt der Ball. Als Schiedsrichter für die Partie eingesetzt wird Tobias Wittmann aus Wendelskirchen.

© getty Der SSV Ulm will nach dem Aufstieg in die 3. Liga dort auf jeden Fall auch bleiben.

MSV Duisburg vs. SSV Ulm heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream

Im Free-TV ist die Partie heute nicht zu sehen, stattdessen ist einmal mehr MagentaSport der richtige Ansprechpartner, der als Rechteinhaber der 3. Liga heute für die Übertragung der Begegnung zwischen Duisburg und Ulm verantwortlich ist. Der Anbieter der Telekom startet um 18.30 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel und schickt dafür Kommentator Julian Engelhard, Moderator Gari Paubandt und Experte Steven Ruprecht ins Rennen.

Zuallererst wird jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, damit man auf das Livestream-Angebot von MagentaSport überhaupt zugreifen kann. Die Kosten für dieses sind unterschiedlich hoch, je nachdem, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht. Die, die es sind, zahlen nämlich entweder 7,95 Euro pro Monat für das Jahresabo oder 12,95 Euro für das Monatsabo. Während Nicht-Kunden 12,95 Euro (Jahresabo) oder 19,95 Euro (Monatsabo) pro Monat hinblättern müssen.

OneFootball ist zudem ebenfalls für die Übertragung zuständig, verlangt jedoch kein Abo, sondern eine einmalige Zahlung.

MSV Duisburg vs. SSV Ulm heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

SPOX tickert die Partie zudem live und detailliert mit. So verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem MSV Duisburg und dem SSV Ulm.

Begegnung: MSV Duisburg vs. SSV Ulm

MSV Duisburg vs. SSV Ulm Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 4

4 Datum: 25. August 2023

25. August 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag