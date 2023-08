Der MSV Duisburg und der SSV Ulm treffen heute in der 3. Liga aufeinander. Bei SPOX könnt Ihr die Partie live verfolgen.

Zum Auftakt der vierten Spielrunde der 3. Liga treffen heute der MSV Duisburg und der SSV Ulm aufeinander. Wir beschreiben das Spielgeschehen in Form eines Livetickers.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

MSV Duisburg vs. SSV Ulm: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Die erste englische Woche der Saison wird heute mit dem 4. Spieltag fortgesetzt. Erst am Dienstag und am Mittwoch waren die 20 Drittligisten für den 3. Spieltag im Einsatz, in den nächsten Tagen sind sie es wieder, wenn der 4. Spieltag ansteht. Während Aufsteiger Ulm am Dienstag Arminia Bielefeld 1:0 bezwang und damit den ersten Sieg der Saison einfahren konnte, trennte sich Duisburg 1:1 gegen den Halleschen FC.

vor Beginn Das Spiel in der Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg, wird um 19 Uhr angepfiffen.

vor Beginn Willkommen zum Liveticker des Spiels MSV Duisburg gegen SSV Ulm.

© getty Der MSV Duisburg steht noch ohne Sieg da.

MSV Duisburg vs. SSV Ulm: 3. Liga heute im TV und Livestream

MagentaSport und OneFootball bieten zum Spiel eine Übertragung an. MagentaSport beginnt um 18.30 Uhr mit der Vorberichterstattung und schickt folgendes Personal ins Rennen:

Kommentar: Julian Engelhard

Julian Engelhard Moderation: Gari Paubandt

Gari Paubandt Experte: Steven Ruprecht

MagentaSport verlangt ein kostenpflichtiges Abonnement, damit man das Livestream-Angebot nutzen kann. Bei OneFootball genügt eine einmalige Zahlung.

Artikel und Videos zum Thema Alle 380 Spiele der 3. Liga live bei MagentaSport - auch in der Konferenz

3. Liga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag