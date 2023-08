Erzgebirge Aue vs. SV Sandhausen heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des 3. Spieltags der 3. Fußball-Liga treffen am heutigen Mittwochabend Erzgebirge Aue und der SV Sandhausen aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr alles zum Thema Free-TV, Livestream und Liveticker.

Anstoß der Begegnung ist um 19 Uhr, gespielt wird im Erzgebirgsstadion in Aue-Bad Schlema. Es treffen der Fünft- und der Sechstplatzierte der Tabelle aufeinander.

Aue hat genau wie Sandhausen vier Punkte aus den ersten beiden Ligaspielen mitnehmen können: Gegen den FC Ingolstadt gab es ein knappes 1:0, anschließend wurden die Punkte mit Rot-Weiss Essen geteilt (1:1).

Sandhausen trennte sich zum Auftakt torlos vom VfB Lübeck, Dynamo Dresden wurde mit 1:0 bezwungen. Zudem gelang im DFB-Pokal ein 4:2-Erfolg über Hannover 96.

Erzgebirge Aue vs. SV Sandhausen heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream

Wer Spiele der 3. Liga live sehen will, kommt auch diesmal an MagentaSport nicht vorbei. Auch diesmal gibt es keine Übertragung im Free-TV, Ihr seid also auf das Angebot der Telekom angewiesen.

Um 18.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anstoß, geht die Übertragung auf Sendung. Alexander Küpper übernimmt die Moderation, den Kommentar macht Lenny Leonhardt.

Ob TV oder App: Auf den Livestream von MagentaSport könnt Ihr nur mit einem Abonnement zugreifen. Dabei könnt ihr entweder ein Monatsabo oder ein Abonnement über ein komplettes Jahr abschließen.

Das Einzelspiel lässt sich dank einer Kooperation auch über OneFootball buchen. Hier zahlt Ihr lediglich für das Einzelspiel.

© imago images

Erzgebirge Aue vs. SV Sandhausen heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Ihr könnt die Partie auch mit unserem Liveticker verfolgen. So verpasst Ihr kein Highlight des Spiels und bleibt über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels Erzgebirge Aue vs. SV Sandhausen.

Erzgebirge Aue vs. SV Sandhausen heute live, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

Aue: Männel - Danhof, Burger, Barylla, Rosenlöcher - Schikora, Pepic - Sijaric, Tashchy, Seitz - Bär

Männel - Danhof, Burger, Barylla, Rosenlöcher - Schikora, Pepic - Sijaric, Tashchy, Seitz - Bär Sandhausen: Rehnen - Schuster, Geschwill, Knipping - Diekmeier, Ben Balla, Ehlich - Mühling, El-Zein - Stolze, D. Otto

Erzgebirge Aue vs. vs. SV Sandhausen heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: Erzgebirge Aue vs. SV Sandhausen

Erzgebirge Aue vs. SV Sandhausen Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 3

3 Datum: 23. August 2023

23. August 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Erzgebirgsstadion, Aue-Bad Schlema

Erzgebirgsstadion, Aue-Bad Schlema TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag