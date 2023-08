Am dritten Spieltag der 3. Liga empfängt Erzgebirge Aue heute Abend den SV Sandhauen. Hier könnt Ihr die Partie mitverfolgen.

Erzgebirge Aue oder der SV Sandhausen - wer setzt sich am 3. Spieltag der 3. Liga durch? Hier im Liveticker bei SPOX erhaltet Ihr die Antwort.

Erzgebirge Aue vs. SV Sandhausen Tore Aufstellung Aue Männel - Jakob, Vukancic, Barylla, Danhof - Schikora, Pepic, Tashchy- Bär, Sijaric, Seitz Aufstellung Sandhausen Rehnen - Ehlich, Knipping, Geschwill, Diekmeier - Schuster, Ben Balla, Mühling, El-Zein - Stolze, Otto Gelbe Karten

Erzgebirge Aue vs. SV Sandhausen: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Teams haben nach zwei Spielen vier Punkte auf dem Konto. Während Aue zum Auftakt 1:0 gegen den FC Ingolstadt gewann, folgte am 2. Spieltag ein 1:1-Unentschieden bei Rot-Weiss Essen. Sandhausen hingegen sammelte zunächst einen Zähler gegen den VfB Lübeck, ehe man sich mit 1:0 gegen Dynamo Dresden durchsetzte.

Vor Beginn: Um 19 Uhr wird die Partie angepfiffen werden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Drittliga-Partie am dritten Spieltag zwischen Erzgebirge Aue und dem SV Sandhausen.

Erzgebirge Aue vs. SV Sandhausen: 3. Liga heute im TV und Livestream

Bis Sommer 2027 hat sich MagentaSport die Übertragungsrechte an allen Spielen der 3. Liga gesichert. Dort sehr ihr dementsprechend auch die heutige Begegnung live und in voller Länge. In der MagentaSport -App könnt Ihr außerdem auf einen Livestream zurückgreifen.

Eine Übertragung im Free-TV wird es indes nicht geben.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle