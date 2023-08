Dynamo Dresden vs. Waldhof Mannheim heute live, Übertragung: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Dynamo Dresden muss heute in der 3. Liga daheim gegen Waldhof Mannheim antreten. Ihr könnt das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen: Hier verraten wir Euch dazu alle nötigen Informationen.

In der 3. Liga wird der 3. Spieltag der neuen Saison ausgespielt, und zwar am Dienstag- und Mittwochabend. Es handelt sich also um eine englische Woche. Dresden und Mannheim treffen dabei am Dienstagabend um 19 Uhr aufeinander. Austragungsort ist das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Am Freitag war Dynamo zuletzt im Einsatz: Auswärts gab es ein knappes 0:1 beim SV Sandhausen. Nach der ersten Niederlage der neuen Saison stehen die Sachsen mit drei Punkten im Mittelfeld der Tabelle auf Rang zehn. Der Waldhof hat erst einen Punkt aus zwei Partien holen können und belegt aktuell Rang 17.

In der vergangenen Saison konnten beide Teams jeweils ihre Heimspiele gegeneinander gewinnen: Im Oktober 2022 siegte der SV Waldhof mit 2:1, im April drehte Dynamo den Spieß um und gewann ebenfalls mit 2:1.

© getty

Dynamo Dresden vs. Waldhof Mannheim heute live, Übertragung: 3. Liga im TV und Livestream

Wie schon in den vergangenen Saisons wird die 3. Liga auch in diesem Jahr von MagentaSport übertragen. Ohne den Anbieter der Telekom bekommt Ihr Dynamo Dresdens Heimspiel gegen Waldhof Mannheim also nicht zu sehen. Ab 18.45 Uhr starten die Vorberichte zur Partie, die Moderation des Spiels übernimmt Stefanie Blochwitz. Kommentator Andreas Mann wird die 90 Minuten auf dem Rasen begleiten.

MagentaSport könnt Ihr nur mit einem Abo empfangen, kostenlos gibt es Dynamo vs. Waldhof also nicht zu sehen. Kunden der Telekom zahlen dabei im Monat 7,95 Euro, wenn es sich um ein Jahresabo handelt. Monatlich gebucht kostet das Abo 12,95 Euro. Seid Ihr kein Kunde der Telekom, schaut Ihr zwar nicht in die Röhre, es wird allerdings etwas teurer: 12,95 Euro pro Monat im Jahresabo, das reine Monatsabo schlägt mit 19,95 Euro zu Buche.

Zu finden ist das Spiel auf Kanal 301 bzw. 9301 (bei Standardbelegung).

OneFootball bietet die Partie ebenfalls als Stream an. Dieser kostet 4,99 Euro.

Dynamo Dresden vs. Waldhof Mannheim heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Wer eine kostenlose Möglichkeit sucht, um das Spiel zu verfolgen, ist beim Liveticker von SPOX gut aufgehoben. Dort werdet Ihr über alle Highlights von Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim auf dem Laufenden gehalten und verpasst kein Tor.

Hier kommt Ihr zum Liveticker des Spiels in der 3. Liga zwischen Dynamo Dresden und dem SV Waldhof Mannheim.

Dynamo Dresden vs. Waldhof Mannheim heute live, Übertragung: 3. Liga im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Dynamo Dresden vs. Waldhof Mannheim

Dynamo Dresden vs. Waldhof Mannheim Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 3

3 Datum: 22. August 2023

22. August 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

Dynamo Dresden vs. Waldhof Mannheim heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dresden: Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Ehlers, Park - Will - Zimmerschied, Hauptmann - Borkowski, Kutschke, R. Meißner

Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Ehlers, Park - Will - Zimmerschied, Hauptmann - Borkowski, Kutschke, R. Meißner Mannheim: Hawryluk - Jans, Riedel, Sechelmann, Carls - Lockl, F. Wagner - Hawkins, Bahn, Abifade - Sohm

3. Liga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag