BVB II vs. Dynamo Dresden heute live, Übertragung: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Die Reservemannschaft von Borussia Dortmund kriegt es heute mit Dynamo Dresden zu tun. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In der 3. Liga geht es munter weiter. Nachdem bereits am Dienstag und Mittwoch zehn Spiele absolviert wurden, wird die englische Woche am heutigen Samstag (26. August) fortgesetzt. Sechs Spiele der vierten Spielrunde stehen an. Unter anderem trifft die Reservemannschaft von Borussia Dortmund zu Hause im Stadion Rote Erde auf Dynamo Dresden. Der Anpfiff ertönt um 14 Uhr.

Nach drei Spielen stehen die Sachsen bei sechs Zählern, während die Dortmunder fünf haben. Zuletzt setzte sich das Team von Markus Anfang mit 2:1 gegen Waldhof Mannheim durch, während der BVB beim SSV Jahn Regensburg nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus kam.

© getty Dynamo Dresden will den dritten Saisonsieg.

BVB II vs. Dynamo Dresden heute live, Übertragung: 3. Liga im TV und Livestream

Wer vom Spiel nichts verpassen möchte, wird bei MagentaSport oder OneFootball fündig. Um 13.45 Uhr geht die Übertragung mit den Vorberichten los, Christian Straßburger übernimmt danach als Kommentator, während Tobi Schäfer als Moderator fungiert. Der Anbieter der Telekom stellt zudem auch eine Konferenz zur Verfügung. Damit werden die anderen vier Parallelspiele abgedeckt.

Die Kosten für das MagentaSport-Abonnement liegen für Telekom-Kunden bei 7,95 Euro pro Monat im Jahresabo und bei 12,95 Euro im Monatsabo. Wer dagegen kein Kunde ist, zahlt entweder 12,95 Euro je Monat für das Jahresabo oder 19,95 Euro für das Monatsabo.

Für OneFootball wird kein Abo benötigt, sondern eine einmalige Zahlung, die lediglich das bestimmte Spiel betrifft.

BVB II vs. Dynamo Dresden heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Auch SPOX ist heute im Einsatz, wenn BVB II und Dynamo Dresden aufeinandertreffen. Wir tickern die Partie live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden.

BVB II vs. Dynamo Dresden heute live, Übertragung: 3. Liga im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund II vs. Dynamo Dresden

Borussia Dortmund II vs. Dynamo Dresden Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 4

4 Datum: 26. August 2023

26. August 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Rote Erde (Dortmund)

Rote Erde (Dortmund) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

