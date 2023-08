Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden treffen heute in der 3. Liga aufeinander. SPOX bietet das Duell im Liveticker an.

In der 3. Liga treffen heute die Reservemannschaft von Borussia Dortmund und Dynamo Dresden aufeinander. Bei SPOX könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

BVB II vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Beide Mannschaften sind in dieser Woche bereits zum zweiten Mal im Einsatz. Die Schwarzgelben trennten sich am Mittwoch mit einem 0:0-Unentschieden beim SSV Jahn Regensburg. Dynamo Dresden siegte dagegen am Dienstag gegen den SV Waldhof Mannheim.

vor Beginn Die Begegnung wird um 14 Uhr angepfiffen und im Stadion Rote Erde in Dortmund ausgetragen.

vor Beginn Herzlich willkommen zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden.

BVB II vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im TV und Livestream

MagentaSport und OneFootball haben sich der Übertragung angenommen. Um 13.45 Uhr gehen die Vorberichte mit Tobi Schäfer als Moderator los, danach übernimmt Kommentator Christian Straßburger die Übertragung. MagentaSport verlangt ein Abonnement, damit man auf das Livestream-Angebot zugreifen kann.

Bei OneFootball wird dagegen kein Abo benötigt, dafür aber eine Zahlung für das Spiel.

3. Liga: Die Tabelle am 4. Spieltag