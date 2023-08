Am 1. Spieltag der neuen Saison stehen sich in der 3. Liga am heutigen Samstag 1860 München und Waldhof Mannheim gegenüber. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Zum Auftakt der neuen Spielzeiten erwarten uns einige Leckerbissen in der 3. Liga. Eines davon ist das Duell zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim. Hier bei SPOX bleibt Ihr auf dem Laufenden über das Spielgeschehen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier geht's zum Refresh der Seite.

1860 München vs. Waldhof Mannheim: 3. Liga heute im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Das Spiel wird am heutigen Samstag um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim am 1. Spieltag der 3. Liga.

© getty Jesper Verlaat führt die Hausherren als Kapitän auf das Feld.

1860 München vs. SV Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream

Ihr habt die Möglichkeit zwischen drei Sendern zu wählen, um die Begegnung zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim live zu sehen:

BR

SWR

MagentaSport

Darüber hinaus könnt Ihr auf den Livestream von in der ARD-Mediathek oder als Kunde auf magentasport.de zurückgreifen.

3. Liga, 1. Spieltag: Der Plan des 1. Spieltags