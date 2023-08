1860 München vs. VfB Lübeck heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Heute Abend treffen in der 3. Liga 1860 München und der VfB Lübeck aufeinander. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Duell des 3. Spieltags im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Die Partie des 3. Spieltags zwischen den Löwen und dem VfB Lübeck wird um 19 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Stadion an der Grünwalder Straße in München.

1860 geht als Tabellenführer ins Spiel: Nach einem 2:0 gegen Waldhof Mannheim zum Saisonstart gewann man am Samstag auswärts mit 3:0 beim MSV Duisburg. Das Team von Trainer Maurizio Jacobacci hat also auch noch kein Gegentor hinnehmen müssen.

Der VfB Lübeck steht auf Tabellenplatz 12: Gegen den SV Sandhausen (0:0) und beim Waldhof (2:2) wurde jeweils ein Punkt ergattert. Im DFB-Pokal schied man am 14. August mit 1:4 gegen die TSG Hoffenheim aus.

© imago images

1860 München vs. VfB Lübeck heute live, Übertragung: 3. Liga im TV und Livestream

Im kostenlosen Free-TV könnt Ihr das Duell zwischen 1860 München und dem VfB Lübeck nicht sehen, es wird nicht übertragen. Erste Anlaufstelle ist deshalb MagentaSport von der Telekom. Die Übertragung beginnt schon um 18.45 Uhr mit Vorberichten. Die Moderation übernimmt dabei Jan Lüdeke. Um 19 Uhr übernimmt anschließend Kommentator Franz Büchner.

Um mit von der Partie zu sein, benötigt Ihr ein Abo von MagentaSport.Das könnt Ihr sowohl als Kunde als auch als Nicht-Kunde der Telekom buchen, und zwar jeweils im Monats- oder Jahresabo.

Außerdem gibt es das Spiel wie üblich gegen Gebühr einzeln bei OneFootball zu sehen.

1860 München vs. VfB Lübeck heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

SPOX bietet allen Fans einen Liveticker an. So könnt Ihr hautnah am Ball bleiben und verpasst keine Szene des Spiels.

Hier findet Ihr den Liveticker.

1860 München vs. VfB Lübeck heute live, Übertragung: 3. Liga im TV und Livestream - alle wichtigen Infos

Datum: 22.08.2023

22.08.2023 Anpfiff: 19:00 Uhr

19:00 Uhr Spielort: Stadion an der Grünwalder Straße, Halle

Stadion an der Grünwalder Straße, Halle Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Pay-TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport, OneFootball

1860 München vs. VfB Lübeck heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1860: Hiller - K. Kurt, Verlaat, Kwadwo, Greilinger - Ma. Frey - M. Schröter, Vrenezi, Starke, Guttau - Zwarts

Hiller - K. Kurt, Verlaat, Kwadwo, Greilinger - Ma. Frey - M. Schröter, Vrenezi, Starke, Guttau - Zwarts Lübeck: Klewin - Sommer, Grupe, Löhden, Rüdiger - U. Taffertshofer, Boland - Schneider, Gözüsirin, Thiel - Akono

3. Liga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag