3. Liga: MSV Duisburg sichert sich Klassenerhalt

Der MSV Duisburg hat auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt in der 3. Liga beseitigt.

Der ehemalige Bundesligist besiegte Erzgebirge Aue am 35. Spieltag mit 3:0 (1:0) und kann damit aufatmen. Auch Aue dürfte trotz der Niederlage gerettet sein.

Benjamin Girth (23.), Niklas Kölle (62.) und Kolja Pusch (65.) erzielten die Treffer der Gastgeber. Duisburg ist damit seit fünf Spielen ungeschlagen.

Der VfB Lübeck steht indes als zweiter Aufsteiger in die 3. Liga fest. Die Hanseaten können in der Regionalliga Nord nach dem 1:0 (0:0) bei der SV Drochtersen/Assel am Freitagabend nicht mehr vom einzigen Konkurrenten Hannover 96 II eingeholt werden. Zuvor hatte bereits Preußen Münster in der West-Staffel den Aufstieg geschafft.

Die Lübecker kehren damit zwei Jahre nach dem Abstieg wieder in die 3. Liga zurück. Der frühere Zweitligist profitierte dabei auch von ausgebliebenen Lizenzanträgen der Konkurrenz. Die Zweitvertretung des Hamburger SV, die bei einem Spiel mehr einen Punkt vor dem VfB auf Platz eins liegt, verzichtete auf eine Bewerbung. Einzig die Hannoveraner stellten neben Lübeck einen Antrag.

Die Regionalliga Nord stellt gemäß der jährlichen Rotation in diesem Jahr einen direkten Aufsteiger. Die Staffeln West und Südwest haben feste Aufstiegsplätze. Den vierten Aufsteiger ermitteln die Meister der Ligen Nordost und Bayern in Hin- und Rückspiel.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 SV 07 Elversberg 34 20 7 7 71:34 37 67 2 SC Freiburg II 34 18 10 6 48:31 17 64 3 SV Wehen Wiesbaden 34 19 6 9 66:46 20 63 4 Dynamo Dresden 34 17 9 8 58:38 20 60 5 VfL Osnabrück 34 18 6 10 63:46 17 60 6 1. FC Saarbrücken 34 17 8 9 57:36 21 59 7 Waldhof Mannheim 34 18 3 13 57:55 2 57 8 Viktoria Köln 34 13 12 9 52:47 5 51 9 TSV 1860 München 34 14 7 13 53:47 6 49 10 SC Verl 34 13 9 12 56:51 5 48 11 MSV Duisburg 35 11 12 12 51:51 0 45 12 Erzgebirge Aue 35 12 7 16 43:53 -10 43 13 FC Ingolstadt 04 34 12 5 17 48:53 -5 41 14 Borussia Dortmund II 34 12 4 18 41:43 -2 40 15 Rot-Weiss Essen 34 9 13 12 39:48 -9 40 16 Hallescher FC 34 8 11 15 46:57 -11 35 17 VfB Oldenburg 34 8 8 18 37:58 -21 32 18 SpVgg Bayreuth 34 9 4 21 33:68 -35 31 19 SV Meppen 34 6 12 16 35:60 -25 30 20 FSV Zwickau 34 7 7 20 35:67 -32 28