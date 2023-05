Dynamo Dresden befindet sich einen Spieltag vor Saisonende mittendrin im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Doch wie gelingt Dynamo an diesem Wochenende der direkte Wiederaufstieg? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Vor dem vergangenen Wochenende sah Dynamo Dresden noch wie ein ganz heißer Aufstiegskandidat aus. Mit 66 Zählern lag das Team von Markus Anfang auf einem direkten Aufstiegsplatz. Gegen den SV Meppen kassierte Dynamo Dresden am 33. Spieltag jedoch eine herbe 1:4-Klatsche - den Aufstieg haben die Dresdener damit nicht mehr in der eigenen Hand.

Die Konkurrenz nutzte nämlich am vergangenen Wochenende den Patzer von Dynamo Dresden. Die Mannschaft von Markus Anfang rutsche durch die Niederlage gegen den SV Meppen auf den sechsten Tabellenplatz ab.

Mit dem VfL Osnabrück, dem SV Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Saarbrücken liegen drei aufstiegsberechtigte Teams vor Dynamo Dresden. Der SV Elversberg steht vor dem 34. Spieltag zudem als erster Aufsteiger fest und kann von den Dresdenern nicht mehr eingeholt werden.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle vor dem letzten Spieltag im Überblick

Rang Team Spiele S U N Tore Diff. Punkte 1 SV 07 Elversberg 37 21 8 8 78:39 39 71 2 SC Freiburg II * 37 20 10 7 52:34 18 70 3 VfL Osnabrück 37 20 7 10 68:48 20 67 4 SV Wehen Wiesbaden 37 20 7 10 70:51 19 67 5 1. FC Saarbrücken 37 19 9 9 62:38 24 66 6 Dynamo Dresden 37 19 9 9 63:43 20 66

*Der SC Freiburg II ist nicht berechtigt, in die 2. Bundesliga aufzusteigen.

3. Liga, Szenarien: So steigt Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga auf

Dynamo Dresden trifft am 34. Spieltag der 3. Liga vor heimischen Publikum auf den VfL Oldenburg. Das Team von Markus Anfang kann aus eigener Kraft nicht mehr den direkten Aufstieg schaffen und ist auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen. Die Dresdner müssen für den direkten Aufstieg am letzten Spieltag den VfL Osnabrück, den SV Wehen Wiesbaden und den 1. FC Saarbrücken in der Tabelle überholen.

Der Aufstiegsanwärter VfL Osnabrück bekommt es zu Hause mit den BVB II zu tun. Der SV Wehen Wiesbaden duelliert sich am 34. Spieltag mit dem Halleschen FC, der 1. FC Saarbrücken empfängt zudem Viktoria Köln. Erledigt Dynamo Dresden gegen den schon abgestiegenen VfB Oldenburg seine Hausaufgaben und sichert sich die Spielberechtigung für die 2. Bundesliga? Wie sehen die Szenarien für einen Aufstieg der Dresdener aus?

Dynamo Dresden steigt direkt auf, wenn sie

das Spiel gewinnen und der VfL Osnabrück, der SV Wehen Wiesbaden und der 1. FC Saarbrücken unentschieden spielen oder verlieren.

das Spiel gewinnen, der VfL Osnabrück und der SV Wehen Wiesbaden unentschieden spielen oder verlieren, und Dynamo bei einem gleichzeitigen Sieg des 1. FC Saarbrücken vier Tore mehr als die Saarbrücker erzielen.

unentschieden spielt und der VfL Osnabrück, der SV Wehen Wiesbaden und der 1. FC Saarbrücken verlieren.

© getty Dynamo Dresden ist im Aufstiegsrennen auf Patzer der Konkurrenz angewiesen.

Als aktueller Tabellensechster hat Dynamo Dresden auch noch die Chance den dritten Tabellenplatz zu erreichen und sich über die Relegation für die 2. Bundesliga zu qualifizieren. Auch den Relegationsplatz kann Dynamo Dresden jedoch nur erreichen, wenn die Konkurrenz patzt.

3. Liga: Der 34. Spieltag im Überblick