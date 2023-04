In der 3. Liga kommt es heute zum Aufstiegskracher zwischen dem VfL Osnabrück und Dynamo Dresden. Wie Ihr das Topspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Neun Spieltage vor Saisonende spitzt sich die Situation im Aufstiegskampf der dritten Liga zu. Außer dem SV Elversberg, der der Konkurrenz anscheinend bereits uneinholbar enteilt ist, kann sich noch keine Mannschaft in Sicherheit wiegen.

Stattdessen liegen zwischen Platz drei, dem SV Wehen Wiesbaden, und Platz sieben der Tabelle, dem SV Waldhof Mannheim lediglich drei Punkte. Hinzukommt, dass die zweite Mannschaft des SC Freiburg, aktuell auf Rang zwei gar nicht aufsteigen darf.

Mitten drin in diesem Aufstiegschaos: Der VfL Osnabrück, der so gesehen gerade den Relegationsplatz einnimmt, sowie Traditionsklub Dynamo Dresden direkt einen Rang dahinter. Für Spannung dürfte an diesem Sonntag also gesorgt sein.

© imago images

VfL Osnabrück vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 30. Spieltag

30. Spieltag Datum: Sonntag, 2. April

Sonntag, 2. April Anstoß: 13 Uhr

13 Uhr Spielort: Bremer Brücke, Osnabrück

VfL Osnabrück vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wie alle Spiele der 3. Liga wird auch das heutige Duell zwischen Osnabrück und Dresden beim Hauptlizenzinhaber MagentaSport zu sehen sein. Wer die Partie im Stream verfolgen möchte, hat allerdings noch eine abofreie Alternative.

VfL Osnabrück vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Livestream

Um nun auf die Übertragung von MagentaSport zugreifen zu können, bedarf es des entsprechenden Abonnements. Wie viel Ihr dafür jedoch hinlegen müsst, hängt von zwei Faktoren ab: Der Vertragslaufzeit und davon, ob Ihr bereits Kunden beim Mutterkonzern Telekom seid. Aus der Übersicht könnt Ihr den Betrag entnehmen, den Ihr bezahlen müsstet.

Mit Telekom-Abo Ohne Telekom-Abo Monatsabo 9,95 Euro 16,95 Euro Jahresabo 4,95 Euro pro Monat 9,95 Euro pro Monat

Doch wie bereits erwähnt ist es nicht unbedingt notwendig, sich langfristig an MagentaSport zu binden. Denn dank einer Kooperation bietet der Streaming- und Fußballnachrichtendienst OneFootball die Möglichkeit, Spiele einzeln erwerben. Der Kostenpunkt pro Drittligapartie liegt bei 2,99 Euro - ganz ohne Abo und Tarif. Alles Infos dazu findet Ihr hier.

VfL Osnabrück vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV

Es besteht keine Möglichkeit das Spiel im linearen Fernsehen zu verfolgen. Mittels eines Receivers oder eines Smart-TVs könnt Ihr das Spiel via MagentaSport jedoch auf Euren Fernseher streamen.

VfL Osnabrück vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Ihr wollt kein Geld bezahlen, aber trotzdem live dabei sein? Dann können wir Euch unseren hauseigenen Liveticker ans Herz legen. Hier versorgen wir Euch stets mit allen aktuellen Entwicklungen live von der Bremer Brücke.

Hier geht's zum Liveticker

VfL Osnabrück vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle der 3. Liga