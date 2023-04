Am 33. Spieltag der 3. Liga kommt es zum Duell zwischen Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim. Wo Ihr das Drittligaspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Dynamo Dresden trifft am heutigen Samstag, den 22. April, in der 3. Liga auf Waldhof Mannheim. Als Spielort der Drittligapartie am 33. Spieltag dient das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Um 14.00 Uhr erfolgt der Anstoß.

Einen herben Rückschlag im Kampf um den Aufstieg musste am vergangenen Spieltag Dynamo Dresden hinnehmen. Das Verfolgerduell gegen den 1. FC Saarbrücken verlor das Team von Markus Anfang mit 0:2, die Saarbrücker zogen damit in der Tabelle an Dynamo vorbei. Der Abstand der Dresdener auf die direkten Aufstiegsränge beträgt sechs Zähler, der heutige Gastgeber befinden sich jedoch weiterhin auf Tuchfühlung zum Relegationsplatz.

Nur zwei Zähler hinter Dynamo Dresden liegt aktuell Waldhof Mannheim. Die Mannheimer lieferten am vergangenen Wochenende eine starke Leistung ab. Mit 3:0 gewann die Mannschaft von Christian Neidhart gegen Rot-Weiß Essen. Und auch das Hinspiel gegen Dynamo Dresden bestritt Waldhof Mannheim erfolgreich. Sichern sich die Gäste am heutigen Tag erneut den Sieg und damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen?

Dynamo Dresden vs. Waldhof Mannheim, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Übertragung im TV: MDR, MagentaSport

Übertragung im Livestream: MDR, MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

Dynamo Dresden vs. Waldhof Mannheim, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Zwei TV-Sender zeigen am heutigen Tag die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim live. Zudem bieten sich Euch gleich mehrere Optionen, das Drittligaspiel im Livestream zu erleben.

Im Free-TV überträgt der MDR das Duell live und in voller Länge. Ab 14.00 Uhr seht Ihr dort die Partie. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in auf mdr.de und in der ARD-Mediathek.

Für die Übertragung im Pay-TV zeigt sich heute MagentaSport zuständig. Die Vorberichte zum Spiel zwischen Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim seht Ihr bei MagentaSport ab 13.45 Uhr. Im Livestream zeigt der Pay-TV-Sender die Partie in der MagentaSport-App und auf magentasport.de.

Den Livestream von MagentaSport seht Ihr zudem auf OneFootball. Dort könnt Ihr die Partie als Einzelstream ganz ohne Abonnement erwerben.

Dynamo Dresden vs. Waldhof Mannheim, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Drljaca - R. Becker, Ehlers, Knipping, Park - Kammerknecht - Will, A. Arslan - C. J. Conteh, Kutschke, Borkowski

Drljaca - R. Becker, Ehlers, Knipping, Park - Kammerknecht - Will, A. Arslan - C. J. Conteh, Kutschke, Borkowski Waldhof Mannheim: Bartels - Jans, Riedel, Karbstein, Rossipal - F. Wagner, Bahn - Schnatterer, Winkler, Martinovic - Sohm

Dynamo Dresden vs. Waldhof Mannheim, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Im Liveticker begleitet heute SPOX für Euch das Duell zwischen Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

