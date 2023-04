Dynamo Dresden vs. Rot-Weiß Essen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es am heutigen Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiß Essen. Wo Ihr die Partie am 31. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Spiels, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Dynamo Dresden und Rot-Weiß Essen duellieren sich am heutigen Samstag, den 08. April, in der 3. Liga. Die Partie am 31. Spieltag beginnt um 14.00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Dynamo Dresden befindet sich weiterhin mittendrin im Kampf um den Aufstieg! Die Dresdner liegen aktuell nur drei Zähler hinter dem Drittplatzierten aus Wiesbaden. Dynamo Dresden fand am vergangenen Wochenende in die Erfolgsspur zurück, nachdem die heutigen Gastgeber gegen die SpVgg Bayreuth am 29. Spieltag die erste Niederlage in diesem Kalenderjahr einstecken mussten. Verkürzt Dynamo Dresden heute mit einem Sieg der Abstand auf die Ligaspitze?

Ein Sieg gegen Rot-Weiß Essen dürfte für Dynamo Dresden jedoch kein leichtes Unterfangen werden. Am vergangenen Spieltag zeigte Essen nämlich wie man die Spitzenteams der Liga ärgern kann, den Tabellenzweiten aus Freiburg bezwang Rot-Weiß Essen mit 2:0. Als harter Gegner erwies sich Rot-Weiß Essen auch im Hinspiel gegen Dynamo Dresden.

Die Begegnung im vergangenen Oktober endete 1:1. Die heutigen Gäste liegen nach zuletzt schwankenden Leistungen auf dem 13. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt sieben Punkte.

Dynamo Dresden vs. Rot-Weiß Essen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Im TV zeigt MagentaSport am heutigen Tag das Duell zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiß Essen live und in voller Länge. Der Pay-TV-Sender beginnt mit seiner Übertragung des Spiels um 13.45 Uhr. Mit einem MagentaSport-Abo habt Ihr alternativ die Möglichkeit, die Begegnung im Livestream auf magentasport.de oder in der MagentaSport-App zu sehen.

OneFootball bietet ebenfalls einen Livestream der Partie zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiß Essen an. OneFootball bietet das Duell als kostenpflichtigen Einzelstream an, ganz ohne Abo.

Dynamo Dresden vs. Rot-Weiß Essen, 3. Liga - Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Begegnung Anpfiff 08. April MSV Duisburg vs. BVB II 14.00 Uhr 08. April TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück 14.00 Uhr 08. April SV Waldhof Mannheim vs. SC Freiburg II 14.00 Uhr 08. April VfB Oldenburg vs. SV Wehen Wiesbaden 14.00 Uhr 08. April Dynamo Dresden vs. Rot-Weiß Essen 14.00 Uhr 08. April Hallescher FC vs. Erzgebirge Aue 14.00 Uhr

Dynamo Dresden vs. Rot-Weiß Essen, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Ihr könnt die Partie zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiß Essen heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir begleiten für Euch das gesamte in einem umfangreichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Dynamo Dresden vs. Rot-Weiß Essen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Knipping, Park - Will - Hauptmann, A. Arslan - C. J. Conteh, Kutschke, Lemmer

Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Knipping, Park - Will - Hauptmann, A. Arslan - C. J. Conteh, Kutschke, Lemmer Rot-Weiß Essen: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians - Rother, Fandrich - Berlinski, Eisfeld, Kefkir - Engelmann

3. Liga, 31. Spieltag - Die Tabelle