Zum Auftakt des 32. Drittligaspieltags trifft heute der 1. FC Saarbrücken auf Dynamo Dresden. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr das Duell in der 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Freitag, den 14. April, kommt es am 32. Spieltag der 3. Liga zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden. Die Begegnung ist für 19.00 Uhr im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken angesetzt.

Aufstiegsduell in Saarbrücken! Mit dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden treffen heute zwei Mannschaften aufeinander, die sich weiterhin mittendrin im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga befinden. Mit 56 Zählern liegt Dynamo Dresden aktuell in der Liga auf Platz vier und damit drei Punkte hinter den Aufstiegsrängen. Weitere drei Punkte hinter dem heutigen Gegner aus Dresden liegt der 1. FC Saarbrücken.

Der Tabellenfünfte aus Saarbrücken musste am vergangenen Spieltag einen kleinen Dämpfer hinnehmen: Das Team von Rüdiger Ziehl kam gegen den FSV Zwickau nicht über ein 2:2 hinaus. Der Tabellennachbar aus Dresden gab sich beim 2:1-Erfolg gegen Rot-Weiß Essen hingegen keine Blöße, die starke Rückrunde von Dynamo geht damit weiter.

Um weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben, benötigt der 1. FC Saarbrücken am heutigen Tag dringend Punkte. Die heutigen Gastgeber wissen jedoch, wie man gegen Dynamo Dresden gewinnen kann. Das Hinspiel entschied der 1. FC Saarbrücken mit 2:1 für sich.

1. FC Saarbrücken vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spieltag: 32. Spieltag, 3. Liga

32. Spieltag, 3. Liga Duell: 1. FC Saarbrücken vs. Dynamo Dresden

1. FC Saarbrücken vs. Dynamo Dresden Datum: 14. April

14. April Anpfiff: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Spielort: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Ludwigsparkstadion, Saarbrücken Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

1. FC Saarbrücken vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden zeigt MagentaSport am heutigen Tag live und in voller Länge im TV. Der Pay-TV-Sender beginnt mit seiner Übertragung der Partie um 18.30 Uhr.

MagentaSport bietet Euch heute ebenfalls die Möglichkeit, das Drittligaspiel im Livestream zu verfolgen. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der MagentaSport-App und auf magentasport.de.

Ebenfalls im Livestream seht Ihr die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden auf OneFootball, und das ganz ohne Abonnement. Dort könnt Ihr das Spiel nämlich als Einzelstream erwerben.

1. FC Saarbrücken vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Saarbrücken: Batz - Thoelke, Zeitz, Uaferro - Boeder, Gnaase, Gaus - Kerber, Neudecker - Rabihic, Grimaldi

Batz - Thoelke, Zeitz, Uaferro - Boeder, Gnaase, Gaus - Kerber, Neudecker - Rabihic, Grimaldi Dynamo Dresden: Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Knipping, Kulke - Will - Hauptmann, A. Arslan - C. J. Conteh, Kutschke, Borkowski

1. FC Saarbrücken vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Hier bei SPOX könnt Ihr am heutigen Abend die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden im Liveticker erleben. Mit unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Szene des Aufstiegsduells. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

