TSV 1860 München vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga stehen sich heute der TSV 1860 München und Borussia Dortmund II gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der 29. Spieltag der 3. Liga wird am heutigen Sonntag, den 26. März, mit zwei Spielen fortgesetzt. Eines davon ist das zwischen dem TSV 1860 München und Borussia Dortmund II, das um 13 Uhr angepfiffen wird. Als Spielstätte dient das Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Der TSV ist seit drei Spielen ungeschlagen und im Mittelfeld der Tabelle. Zuletzt bezwang man Erzgebirge Aue mit 3:1, davor spielte man zweimal Unentschieden. Die Reservemannschaft des BVB setzte sich am vergangenen Spieltag mit 4:0 gegen den FSV Zwickau durch, kämpft allerdings um den Klassenerhalt.

TSV 1860 München vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Weil Magenta Sport die Übertragungsrechte für die 3. Liga besitzt, ist der Anbieter der Telekom auch für die Übertragung der Partie heute verantwortlich. Die Vorberichte dafür beginnen um 12.45 Uhr, eine Viertelstunde vor Anpfiff. Folgendes Duo wird währenddessen eingesetzt:

Kommentar: Martin Piller

Martin Piller Moderation: Sascha Bandermann

Magenta Sport ist allerdings kostenpflichtig. Für Telekom-Kunden ist der Zugang etwas leichter, sie müssen entweder 9,95 Euro pro Monat (Monatsabo) oder 4,95 Euro pro Monat (Jahresabo) bezahlen. Alle anderen bezahlen den vollen Preis: 16,95 Euro je Monat für das Monatsabo oder 9,95 Euro je Monat für das Jahresabo.

Außerdem ist das Spiel auch bei OneFootball zu sehen - ebenfalls kostenpflichtig, nur dass eine einmalige Zahlung genügt.

TSV 1860 München vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Zudem ist auch SPOX heute mit von der Partie und liefert zum Duell einen ausführlichen Liveticker. So verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Aktion auf dem Rasen.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem TSV 1860 München und Borussia Dortmund II.

TSV 1860 München vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Y. Deichmann, Verlaat, Lang, Steinhart - Wörl, Moll - Lex, Vrenezi, Boyamba - Bär

Hiller - Y. Deichmann, Verlaat, Lang, Steinhart - Wörl, Moll - Lex, Vrenezi, Boyamba - Bär Borussia Dortmund II: Lotka - Özkan, Dams, Pudel, Pasalic - Kamara, Pohlmann - Njinmah, Michel, Eberwein - Tattermusch

TSV 1860 München vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: TSV 1860 München vs. Borussia Dortmund II

TSV 1860 München vs. Borussia Dortmund II Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 29

29 Datum: 26. März 2023

26. März 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Stadion an der Grünwalder Straße, München TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

