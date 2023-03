Am 29. Spieltag der 3. Liga treffen heute der TSV 1860 München und Borussia Dortmund II aufeinander. Hier könnt Ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

Kann die zweite Mannschaft der Borussia sich im Kampf gegen den Abstieg gegen 1860 München ein wenig Luft verschaffen? Die Antwort gibt's hier.

TSV 1860 München vs. BVB II: 0:2 Tore 0:1 Pohlmann (5.), 0:2 Pohlmann (15.) Aufstellung München Hiller - Y. Deichmann, Lang, Verlaat, Steinhart - Wörl, Moll, Lex, Vrenezi, Boyamba - Bär Aufstellung Dortmund Lotka - Özkan, Dams, Pudel, Guille Bueno - Kamara, Njinmah, Eberwein, Michel, Pohlmann - Tattermusch

TSV 1860 München vs. BVB II: 3. Liga JETZT im Liveticker - 0:2

15. | Tor für Dortmund! 0:2!

13. | Quirin Moll versucht es einfach mal aus der zweiten Reihe, seine Direktabnahme zischt jedoch einen Meter am linken Pfosten vorbei.

12. | Von den eigenen Fans angepeitscht bauen die Münchner ihren Angriff auf. Doch das ist bislang alles noch zu durchsichtig.

10. | Michael Eberwein gewinnt einen wichtigen Zweikampf in der eigenen Hälfte und legt dann am gegnerischen Sechzehner rüber zu Ted Tattermusch, der eigentlich viel Platz hat, sich mit dem Abschluss aber zu viel Zeit lässt.

9. | Trotz der Zeitumstellung sind die Zimmermann-Schützlinge bereits hellwach. Würden sie immer so spielen, hätten sie mit dem Abstieg nichts zu tun.

7. | Auch wenn sich die Partie noch im Frühstadium befindet, ist die Führung verdient. Die Gelb-Schwarzen agieren enorm ballsicher und nehmen auch die Zweikämpfe an.

TSV 1860 München vs. BVB II: Pohlmann zum 0:1!

5. | Tooor für Borussia Dortmund II, 0:1 durch Ole Pohlmann Noch so ein Abschluss aus der zweiten Reihe, doch diesmal zappelt das Netz! Erneut ist es Njinmah, der mit dem Rücken zum Tor ablegt. Aus 20 Metern und halbrechter Position nimmt Ole Pohlmann die Kugel Vollspann aus der Luft und nagelt sie sehenswert unter den Querbalken!

4. | Der BVB verbucht auch den ersten Abschluss! Einen langen Ball von Niklas Dams legt Justin Njinmah mit dem Rücken zum Tor für Ted Tattermusch ab. Der Angreifer verfehlt aus 20 Metern aber deutlich.

3. | Die jungen Dortmunder lassen sich von der stimmgewaltigen Kulisse nicht beeindrucken und suchen sofort den Weg nach vorne.

1. | Mit Anstoß für die Gäste geht es los! Trotz des Dauerregens befindet sich der Rasen in akzeptablem Zustand.

TSV 1860 München vs. BVB II: 3. Liga im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Mannschaften betreten den Platz und auch der Gästeblock füllt sich noch ganz ordentlich. Um die 800 Zuschauer sollen heute mitgereist sein.

Vor Beginn: Obwohl es in der bayrischen Landeshauptstadt dauerregnet, konnte 1860 schon im Vorfeld der Begegnung ausverkauft melden. Das Stadion füllt sich eine Viertelstunde vor Anpfiff so langsam.

Vor Beginn: Da bei 1860 zudem Tim Rieder und Erik Tallig verletzungsbedingt ausfallen und der BVB aufgrund von Gelbsperren auf Kapitän Franz Pfanne und Antonios Papadopoulos verzichten muss, stellen sich die Mannschaften praktisch von alleine auf.

Vor Beginn: Dass die 3. Liga auch in der Länderspielpause fortgesetzt wird, ist für die meisten Teams kein Problem. Für die heutigen Kontrahenten allerdings schon: 1860 muss Leandro Morgalla für die deutsche U 19 abstellen. Dortmunds Zweitvertretung erwischt es gar noch dicker: Aning, Collins, Coulibaly, Gürpüz und Rothe befinden sich auf Länderspielreise.

Vor Beginn: Auch Dortmund II war am letzten Wochenende erfolgreich, verschaffte sich mit einem 4:0 gegen Zwickau etwas Luft im Abstiegskampf. Da Bayreuth gestern gewonnen hat, befinden sich die Gelb-Schwarzen jedoch weiterhin unter dem Strich.

Vor Beginn: Am vergangenen Wochenende war es soweit, die Löwen gewannen zum ersten Mal seit acht sieglosen Partien in Folge und zum ersten Mal unter der Leitung von Maurizio Jacobacci. In Aue landete 1860 einen 3:1-Befreiungsschlag. Nun soll auch der erste Heimsieg unter Jacobacci folgen.

Vor Beginn: Schönen Sonntagmittag und herzlich willkommen zur Drittliga-Partie zwischen dem TSV 1860 München und Borussia Dortmund II! Um 13 Uhr geht es in Giesing los.

TSV 1860 München vs. BVB II: Voraussichtliche Aufstellungen

München: Hiller - Y. Deichmann, Lang, Verlaat, Steinhart - Wörl, Moll, Lex, Vrenezi, Boyamba - Bär

Hiller - Y. Deichmann, Lang, Verlaat, Steinhart - Wörl, Moll, Lex, Vrenezi, Boyamba - Bär Dortmund: Lotka - Özkan, Dams, Pudel, Guille Bueno - Kamara, Njinmah, Eberwein, Michel, Pohlmann - Tattermusch

3. Liga: Die Tabelle am 29. Spieltag

Platz Team Spiele S-U-N Tore Differenz Punkte 1 Elversberg (N) 29 19-6-4 66:26 40 63 2 Freiburg II 28 17-7-4 41:25 16 58 3 Wiesbaden 29 16-5-8 56:39 17 53 4 Osnabrück 29 15-6-8 57:39 18 51 5 Dresden (A) 29 14-8-7 52:33 19 50 6 Saarbrücken 28 14-6-8 48:31 17 48 7 SV Waldhof 29 15-3-11 46:49 -3 48 8 Vikt. Köln 29 11-10-8 42:39 3 43 9 TSV 1860 28 11-7-10 44:38 6 40 10 Verl 29 10-9-10 45:42 3 39 11 Duisburg 29 9-9-11 39:41 -2 36 12 Aue (A) 29 10-6-13 36:41 -5 36 13 Ingolstadt (A) 28 10-5-13 40:42 -2 35 14 Essen (N) 29 7-12-10 34:43 -9 33 15 Halle 29 6-10-13 39:50 -11 28 16 Bayreuth (N) 29 8-4-17 29:57 -28 28 17 Dortmund II 28 8-3-17 28:40 -12 27 18 Oldenburg (N) 29 7-6-16 34:55 -21 27 19 Meppen 29 4-12-13 32:52 -20 24 20 Zwickau 28 6-6-16 25:51 -26 24