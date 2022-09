In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen dem MSV Duisburg und Dynamo Dresden. Mit unserem Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden!

Nur ein Punkt trennt Duisburg und Dresden in der Tabelle, es dürfte also eine spannende Partie zwischen den beiden Klubs werden. Wie das Ganze ausgeht, könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen!

MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Tabellenneunte trifft auf den Tabellenachten. Beide Mannschaften hatten einen durchwachsenen Saisonstart, könnten mit einem Sieg aber wieder näher an den Relegationsplatz rücken. Duisburg ist davon aktuell fünf Zähler entfernt, Dresden vier.

Vor Beginn: Gespielt wird heute in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg, losgehen wird es um 13 Uhr. Als Schiedsrichter im Einsatz ist Patrick Kessel.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem MSV Duisburg und Dynamo Dresden!

3. Liga, MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden: Voraussichtliche Aufstellungen

Duisburg: V. Müller - Bitter, S. Mai, Senger, Kölle - Bakalorz, Stierlin - Ajani, Ekene, Stoppelkamp - Bouhaddouz

V. Müller - Bitter, S. Mai, Senger, Kölle - Bakalorz, Stierlin - Ajani, Ekene, Stoppelkamp - Bouhaddouz Dresden: Drljaca - Ehlers, Kammerknecht, Knipping - Will, Akoto - Weihrauch, A. Arslan, Hauptmann, J. Meier - Kutschke

MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden 3. Liga heute im TV und Livestream

Wenn Ihr die 3. Liga live in Action sehen möchtet, bleibt zumeist eine Option: MagentaSport. Der Dienst der Telekom ist auch beim Duell von Duisburg und Dresden am Start, allerdings ist er kostenpflichtig. Eine Übertragung im Free-TV gibt es also nicht.

Wie viel müsst Ihr für die 3. Liga zahlen? Das hängt davon ab, ob Ihr einen Telekom-Vertrag habt. Mit Vertrag zahlt Ihr 9,95 Euro im flexiblen Monatsabo oder 4,95 Euro monatlich im Jahresabo. Ohne steigen diese Preise auf 16,95 Euro bzw. 9,95 Euro. Mehr Infos gibt es hier.

Bei OneFootball könnt Ihr Euch außerdem die Einzelpartie buchen. Dies kostet 2,99 Euro.

