Dynamo Dresden empfängt heute am 7. Spieltag der 3. Liga den BVB II zum Duell.

In der 3. Liga geht es heute mit den Partien des 7. Spieltags weiter. Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden muss am heutigen Samstagmittag gegen den BVB II antreten. Wer die Begegnung für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Dynamo Dresden vs. BVB II: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Drei Siege holte Dynamo Dresden bislang an den ersten sechs Spieltagen. Die Konstanz lässt das Team von Trainer Markus Anfang bislang jedoch vermissen. Den drei Siegen stehen in der Liga aktuell nämlich drei Niederlagen gegenüber. Mit dem BVB II wartet auf die Gastgeber heute ein Team, das mit nur vier Punkten schlecht in die Saison gestartet ist. Kann Dresden gegen den BVB den zweiten Sieg in Folge einfahren?

Vor Beginn: Die Begegnung wird heute um 14.00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion Dresden angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Dynamo Dresden und dem BVB II.

© getty Gelingt Dynamo Dresden heute der zweite Sieg in Folge?

Dynamo Dresden vs. BVB II: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Drljaca - Melichenko, Kammerknecht, Knipping, J. Meier - C. J. Conteh, A. Arslan, Will, Gogia - Schäffler, Borkowski

Drljaca - Melichenko, Kammerknecht, Knipping, J. Meier - C. J. Conteh, A. Arslan, Will, Gogia - Schäffler, Borkowski BVB II: Unbehaun - Papadopoulos, Dams, Coulibaly - Pasalic, Pfanne, Kamara, Finnsson - Eberwein - Braaf, Njinmah

Dynamo Dresden vs. BVB II: 3. Liga heute live im TV und Livestream

MagentaSport zeigt das Duell zwischen Dynamo Dresden und dem BVB II am heutigen Tag exklusiv im TV und Livestream. Ab 13.45 Uhr seht Ihr dort die Partie live und in voller Länge.

MagentaSport bietet ebenfalls einen Livestream der Begegnung an, den Ihr auf magentasport.de oder in der MagentaSport-App findet. OneFootball zeigt Dynamo Dresden vs. BVB heute ebenfalls im Livestream. Dort könnt Ihr das Spiel als Einzelstream erleben.

3. Liga, 7. Spieltag: Die Tabelle