Englische Woche in der 3. Liga! Der TSV 1860 München trifft heute im Rahmen des 3. Spieltags auf den SV Meppen. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Früh in der Saison wird es zum ersten Mal eng im Kalender. Nur drei Tage nachdem der TSV 1860 München und der SV Meppen ihre jeweiligen Partien des 2. Spieltags bestritten haben, stehen sich die beiden Klubs nun am heutigen Dienstag, den 9. August, im Rahmen des 3. Spieltags gegenüber. Es ist eine von fünf Partien heute Abend, los geht's um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Die Hausherren sind perfekt in die neue Saison gestartet, aus zwei Spielen nahm man die volle Punktzahl mit. Aber auch die Niedersachsen haben keinen Grund sich zu beschweren. Dank des Sieges gegen den FSV Zwickau und des Unentschiedens gegen Aufsteiger VfB Oldenburg spielt Meppen aktuell vorne mit.

TSV 1860 München vs. SV Meppen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 3.

3. Datum: Dienstag, 9. August

Dienstag, 9. August Anpfiff: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Spielort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

TSV 1860 München vs. SV Meppen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wie alle anderen Drittligaspiele wird auch das heutige zwischen 1860 München und dem SV Meppen live und in voller Länge bei Magenta Sport zu sehen sein. Um 18.45 Uhr startet dabei die Übertragung, die mit Vorberichten zum Spiel eröffnet wird. Durch die Begegnung begleitet Euch dabei ein Duo bestehend aus Moderator Sascha Bandermann und Kommentator Oskar Heirler.

Wer das Spiel beim Anbieter der Telekom schauen möchte, kann dies jedoch nicht gratis tun, sondern braucht ein Abonnement, das - je nachdem, ob man Telekom-Kunde ist oder nicht - unterschiedlich viel kostet. Die, die Kunden bei der Telekom sind, bekommen das Abo nämlich für 4,95 Euro je Monat (Jahresabo) oder 9,95 Euro je Monat (Monatsabo). Bei den Nicht-Kunden fällt dies teurer aus. In diesem Fall kostet das Jahresabo 9,95 Euro je Monat, das Monatsabo 16,95 Euro je Monat.

OneFootball ist ebenfalls eine potenzielle Anlaufstelle für Fans der beiden Mannschaften, die das Spiel live schauen möchten. Für OneFootball braucht Ihr zudem kein Abo, Ihr müsst lediglich 2,99 Euro für den Livestream bezahlen.

TSV 1860 München vs. SV Meppen, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Wie gewohnt werden wir von SPOX auch noch eine weitere, komplett kostenfreie Alternative anbieten: Unseren hauseigenen Liveticker. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Updates im Minutentakt geliefert. Schaut gerne einmal vorbei.

TSV 1860 München vs. SV Meppen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1860 München: Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Rieder - Tallig, Y. Deichmann, Kobylanski, Lex - Lakenmacher

Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Rieder - Tallig, Y. Deichmann, Kobylanski, Lex - Lakenmacher Meppen: Kersken - Ballmert, Puttkammer, Fedl, Dombrowka - Blacha - Kleinsorge, Käuper, Pepic, Abifade - Pourié

TSV 1860 München vs. SV Meppen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der dritte Spieltag im Überblick

Tag Anstoß Begegnung Dienstag, 9.8. 18.30 Uhr VfB Oldenburg vs. SV Elversberg Dienstag, 9.8. 19.00 Uhr 1860 München vs. SV Meppen Dienstag, 9.8. 19.00 Uhr Rot-Weiß Essen vs. FC Viktoria Köln Dienstag, 9.8. 19.00 Uhr FSV Zwickau vs. MSV Duisburg Dienstag, 9.8. 19.00 Uhr SC Freiburg II vs. Hallescher FC Mittwoch, 10.8. 19.00 Uhr SV Wehen Wiesbaden vs. SpVgg Bayreuth Mittwoch, 10.8. 19.00 Uhr VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt 04 Mittwoch, 10.8. 19.00 Uhr SV Waldhof Mannheim vs. Erzgebirge Aue Mittwoch, 10.8. 19.00 Uhr Dynamo Dresden vs. SC Verl Mittwoch, 10.8. 19.00 Uhr 1. FC Saarbrücken vs. Borussia Dortmund II

TSV 1860 München vs. SV Meppen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle vor dem 3. Spieltag