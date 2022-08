Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga stehen sich heute Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Am heutigen Sonntag, den 28. August, heißt eines von zwei Spielen in der 3. Liga Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden. Der Anpfiff zum Spiel am 6. Spieltag im Erzgebirgsstadion in Aue-Bad Schlema ertönt pünktlich um 14.01 Uhr. Um 13.01 Uhr treffen zudem auch Borussia Dortmund II und SC Freiburg II aufeinander.

Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden will nach zwei Niederlagen in Folge wieder zurück auf die Siegerstraße. Gegner Erzgebirge Aue hingegen wartet nach fünf Spielen immer noch auf den ersten Sieg in der neuen Spielzeit.

Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wer Aue gegen Dresden heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Magenta Sport zum einen und OneFootball zum anderen, die beiden Anbieter kümmern sich nämlich um die Übertragung. Magenta Sport beginnt um 13.45 Uhr mit der Vorberichterstattung, dabei wird Andreas Mann als Kommentator, Rudi Bommer als Experte und Anett Sattler als Moderatorin eingesetzt.

Für die Nutzung von Übertragungen bei Magenta Sport wird ein Abonnement benötigt. Dabei ist der Fakt, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht, von Bedeutung. Denn wer es ist, muss nur 4,95 Euro je Monat für das Jahresabo und 9,95 Euro je Monat für das Monatsabo bezahlen - um einiges weniger als Nicht-Kunden. Denn für sie betragen die monatlichen Kosten für das Jahresabo 9,95 Euro und für das Monatsabo 16,95 Euro.

Dynamo Dresden will nach zwei Niederlagen in Folge wieder zurück auf die Siegerstraße.

Außerdem lässt sich die Begegnung auch im Livestream bei OneFootball schauen. Dafür braucht Ihr hingegen kein Abo, sondern müsst lediglich 2,99 Euro für das einzelne Spiel zahlen.

Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX tickert das Spielgeschehen in Aue für Euch live und ausführlich mit. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen passiert.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden.

Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden

Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 6

6 Datum: 28. August 2022

28. August 2022 Anstoß: 14.01 Uhr

14.01 Uhr Ort: Sportpark Höhenberg, Köln

Sportpark Höhenberg, Köln TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

