3. Liga - SC Freiburg vs. Erzgebirge Aue: Rote Karte nach 35 Sekunden

Am 1. Spieltag der 3. Liga wurde bei der Partie zwischen dem SC Freiburg II und Erzgebirge Aue (1:1) ein Spieler der Breisgauer nach unglaublichen 35 Sekunden vom Platz gestellt.

Kimberly Ezekwem stoppte als letzter Mann Aues Tim Danhof mit einem Foul. Schiedsrichter Florian Exner ahndete die Notbremse mit der Roten Karte.

Ezekwem geht damit in die Geschichte ein, es war der schnellste Platzverweis aller Zeiten in der 3. Liga. Zum Vergleich: Die bis heute schnellste Rote Karte der Bundesliga-Geschichte sah Marcel Titsch Rivero. Der mittlerweile 32-Jährige - damals in Diensten von Eintracht Frankfurt - sah in der Saison 2010/2011 in seinem erst zweiten und bis heute letzten Bundesliga-Spiel 43 Sekunden nach seiner Einwechslung aufgrund einer Notbremse Rot.

Die schnellste Rote Karte bei einem WM-Spiel erhielt übrigens Jose Batista aus Uruguay im Spiel gegen Schottland bei der WM 1986. 56 Sekunden nach Spielbeginn zückte damals Schiedsrichter Joël Quiniou (Frankreich) die Rote Karte.

Die Freiburger gerieten gegen Aue in der 3. Minute durch Marvin Stefaniak mit 0:1 in Rückstand. Ein Eigentor von Alexander Sorge (50.) bescherte den Badenern den Ausgleich.