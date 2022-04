In der 3. Liga trifft am 35. Spieltag der MSV Duisburg heute auf den TSV 1860 München. Wir verfolgen für Euch die komplette Partie im Liveticker.

Im Duell zweier Traditionsteams empfängt der MSV Duisburg am heutigen Mittag den TSV 1860 München. Können die Gäste mit einem Sieg ihre Chance um den Aufstieg wahren? Hier im Liveticker erfahrt Ihr es.

MSV Duisburg vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Durch eine Niederlage am letzten Spieltag gegen den VfL Osnabrück, haben die Aufstiegsambitionen des TSV 1860 München einen herben Dämpfer erhalten. Bei einem Spiel weniger liegen die Münchener schon neun Punkte hinter dem dritten Rang und befinden sich aktuell auf Platz sechs in der Tabelle. Die heutigen Gastgeber dagegen befinden sich im unteren Drittel der Tabelle auf den 14. Rang. Die Abstiegszone ist noch einige Punkte entfernt. Mit einem Sieg heute, dürfte der Klassenerhalt jedoch so gut wie gesichert sein.

Vor Beginn: Das Spiel am 35. Spieltag der 3. Liga wird heute um 13.00 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg begonnen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem TSV 1860 München.

MSV Duisburg vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

MSV Duisburg: Weinkauf - Bakalorz, Ma. Frey, Fleckstein - Ajani, Stierlin, Knoll, Kwadwo - Pusch, Bouhaddouz, Yeboah

1860 München: Hiller - Y. Deichmann, Belkahia, Morgalla, Steinhart - Moll - Tallig, Biankadi, Neudecker, Lex - Bär

MSV Duisburg vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport zeigt das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem TSV 1860 München heute exklusiv im Pay-TV. Zudem bieten sich Euch zwei Optionen die Partie im Livestream zu verfolgen.

Die Übertragung der heutigen Begegnung startet bei Magenta Sport um 12.45 Uhr. Ab 13.00 Uhr seht Ihr dort das Duell live und in voller Länge.

Magenta Sport bietet Euch ebenfalls die Möglichkeit das Spiel im kostenpflichtigen Livestream live und vollumfänglich zu erleben. Das geht auch mit dem Livestream von OneFootball, den Ihr ohne Abo als Einzelstream erwerben könnt.

