Am 20. Spieltag der 3. Liga trifft Eintracht Braunschweig auf den 1. FC Kaiserslautern. Hier erlebt Ihr die komplette Partie im Liveticker.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker

Vor Beginn: Eintracht Braunschweig liegt nach zuletzt zwei Siegen in Folge als Tabellenzweiter auf Aufstiegskurs. Mit einem weiteren Sieg gegen die Roten Teufel könnten die Braunschweiger einen weiteren Schritt in Richtung Rückkehr in die 2. Bundesliga machen.

Vor Beginn: Der 1. FC Kaiserslautern ist seit fünf Spielen in der 3. Liga ungeschlagen. Setzen die Pfälzer in Braunschweig ihre Serie fort? Mit einem Sieg würde der FCK nach Punkten mit Braunschweig gleichziehen.

Vor Beginn: Gespielt wird im Eintracht-Stadion. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Spiel Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Kaiserslautern!

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Wiebe - Behrendt - Schultz - Kijewski - Nikolaou - Krauße - Müller - Consbruch - Henning - Lauberbach

1. FC Kaiserslautern: Raab - Hippe - Kraus - Tomiak - Ritter - Schad - Ciftci - Wunderlich - Zuck - Hanslik - Redondo

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern wird heute auch im Free-TV zu sehen sein. Im NDR und SWR könnt Ihr euch das komplette Spiel kostenlos anschauen.

Das Spiel kann man auf Magenta Sport, einem Pay-TV-Anbieter der Telekom, der sich die Übertragungsrechte für die 3. Liga gesichert hat, verfolgen. Das Angebot von Magenta findet ihr hier.

Sowohl Kunden der Telekom als auch Nicht-Kunden können Magenta Sport nutzen. Für die Telekom-Kunden ist das Abonnement jedoch um einiges billiger als für Nicht-Kunden. Die Nicht-Kunden zahlen nämlich 16,95 Euro für das Monats-Abo. Das Jahresabo kostet für sie 9,95 Euro pro Monat. Telekom-Kunden zahlen im ersten Jahr sogar nichts, danach erst 4,95 Euro im Monat

Darüber hinaus bietet Magenta Sport auch einen Livestream an. Dieser ist jedoch ebenfalls kostenpflichtig.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 20. Spieltag

# Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 Magdeburg 19 20 41 2 Braunschweig 19 16 35 3 SV Waldhof 19 13 34 4 Saarbrücken 19 8 33 5 SV Meppen 19 2 33 6 K'lautern 19 15 32 7 Osnabrück 19 6 29 8 Dortmund II 19 4 27 9 SV Wehen 19 3 27 10 1860 19 2 26 11 Freiburg II 19 -11 26 12 Viktoria 1889 19 1 23 13 FSV Zwickau 19 0 23 14 Hallescher 19 -3 22 15 Vikt. Köln 19 -11 22 16 Türkgücü 19 -9 20 17 Verl 19 -10 18 18 Duisburg 19 -10 17 19 Würzburg 19 -11 17 20 TSV Havelse 19 -25 12