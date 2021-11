BVB - Immanuel Pherai von Borussia Dortmund II im Interview: "Ich möchte mein erstes Bundesligaspiel für den BVB machen"

Im Alter von 16 Jahren wechselte Immanuel Pherai 2017 in die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund und wurde mit der U17 und U19 des BVB auf Anhieb Meister. Der Niederländer durfte schließlich beim Training der Profis teilnehmen, in der Vorsaison war er an PEC Zwolle in der Eredivisie ausgeliehen.

Im Interview mit SPOX und GOAL spricht Pherai, derzeit Stammspieler beim BVB II in der 3. Liga, über eine entscheidende Watschn im Alkmaar-Training und erklärt, wie der berüchtigte Mino Raiola sein Berater wurde.

Der 20-Jährige erzählt zudem vom ersten Mal bei den BVB-Profis unter Lucien Favre, von der Spezial-Brille von Erling Haaland und wie er seine Zukunft in Dortmund sieht.

Herr Pherai, Sie sind in Amsterdam geboren und dort von 2009 bis 2013 beim Traditionsklub AFC Amsterdam Ihre ersten fußballerischen Schritte gegangen. War das eine bewusste Entscheidung oder wollten Sie lieber bei Ajax spielen?

Immanuel Pherai: Als ich acht Jahre alt war, habe ich tatsächlich ein Probetraining bei Ajax absolviert. Die Wahl fiel am Ende zwischen mir und einem anderen Spieler. Da nicht ich ausgewählt wurde, bin ich zum AFC gegangen.

Dort spielten Sie vier Jahre, ehe Sie zu AZ Alkmaar wechselten. Wie kam der Wechsel zustande?

Pherai: Ein guter Kumpel von mir ging schon ein Jahr früher dorthin. Die Scouts guckten immer wieder bei unseren Spielen zu und da ich anschließend eine gute Saison spielte, wurde ich auch dort zum Probetraining eingeladen und dann verpflichtet. Nach meiner ersten Saison bei AZ wollte mich Ajax übrigens haben, aber ich bin lieber in Alkmaar geblieben.

© imago images Vier Jahre lang spielte Immanuel Pherai in der Jugend des AZ Alkmaar, ehe er zum BVB wechselte.

Dort lief es sportlich ohnehin gut für Sie: Bereits mit 15 debütierten Sie in der U17, als 16-Jähriger hatten Sie Einsätze in der U19 und spielten sogar eine Partie für die zweite Mannschaft in der 3. Liga.

Pherai: Ich habe meist eine, manchmal auch zwei Mannschaften höher gespielt. Ich weiß noch, wie ich mit 14 gerade von der Schule kam und mich dann der U19-Trainer ansprach: Ich müsse heute bei ihnen mitspielen. Da wurde ich dann eingewechselt und habe auch gleich ein Tor geschossen. Gerade rund um die Zeit in der U17 hatte ich manchmal zwei oder drei Spiele am Wochenende.

Wie empfanden Sie das?

Pherai: Es zeigte natürlich Wertschätzung, aber es war nicht immer einfach. Nachdem wir mit der U16 Meister wurden und mein Kumpel Myron Boadu, der heute in Monaco kickt, anschließend als einziger von uns für die U19 spielen durfte, sagte man zu mir: Du wirst bei der U19 trainieren, aber für die U16 und U17 spielen. Es kam aber leider ganz anders, ich habe höchstens zweimal im Monat dort mittrainiert und fast nie gespielt. Als ich dann beim vorletzten Saisonspiel mal auflaufen durfte und eigentlich so wie immer in dieser Saison gespielt hatte, sagte der Trainer danach zu mir: Ich wusste gar nicht, dass du so gut bist. Eine Woche später hatte ich dann den Einsatz bei der von Verletzungen geplagten U23.

In der Saison 2017/18 sollten Sie zusammen mit Boadu in Alkmaars Profiteam befördert werden. Sie gingen aber zum BVB.

Pherai: Ich hatte dort schon ein paar Mal mit den Profis trainiert. Allerdings stand meine letzte Saison unter einem schlechten Stern. Schon in der zweiten Woche hatte ich einen Streit mit einem Mitspieler.

Was war passiert?

Pherai: Er hat mich im Training ständig gefoult und getreten. Irgendwann hat es mir gereicht und ich habe ihn geschubst. Da hat er mir vor allen anderen direkt eine verpasst. Daraus entstand ein echtes Problem, denn unser Trainer ließ das leider durchgehen. Gemeinsam mit meinen Eltern haben wir ihn dann zur Rede gestellt, wirklich passiert ist aber nichts.

Die prominentesten Schützlinge von Starberater Raiola © imago images 1/28 Mino Raiola ist einer der berüchtigsten Berater im Fußball-Geschäft und feiert am 4. November seinen 54. Geburtstag. Wir werfen zu diesem Anlass einen Blick auf seine prominentesten Klienten? © imago images 2/28 Immanuel Pherai (Borussia Dortmund): Der Offensivspieler steht seit 2017 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. In der vergangenen Saison war er per Leihe bei PEC Zwolle in der Heimat. Mittlerweile wieder zurück und für den BVB II in der 3. Liga aktiv. © imago images 3/28 Andrea Pinamonti (FC Empoli): Stammt aus der Jugend von Inter, wechselte im September 2020 aber nach zwei Leihen für 19,5 Millionen Euro zum CFC Genua - jedoch nur für wenige Tage. Noch im selben Monat holte ihn Inter zurück. Jetzt per Leihe bei Empoli. © imago images 4/28 Luca Pellegrini (Juventus Turin): Im Sommer 2019 wurde Juventus auf den 22-Jährigen aufmerksam und verpflichtete ihn für 22 Millionen Euro von der AS Roma. Es folgten Leihen zu Cagliari und Genua, nun wieder im Juve-Kader. © imago images 5/28 Myron Boadu (AS Monaco): Schon als Jugendspieler für den AZ Alkmaar aktiv. Schaffte es, sich umgehend beim Eredivisie-Klub als Schlüsselspieler im Sturmzentrum zu etablieren. Wechselte im Sommer für 17 Millionen Euro zur AS Monaco. © imago images 6/28 Calvin Stengs (OGC Nizza): Genau wie Boadu aus der Alkmaar-Jugend. Rückte im Alter von 18 Jahren in die Profi-Mannschaft auf. Mittlerweile ist der Rechtsaußen 22 und steht bei Nizza unter Vertrag. © imago images 7/28 Donyell Malen (Borussia Dortmund): Spielte von 2017 bis 2021 bei der PSV Eindhoven, die ihn damals aus der Jugend des FC Arsenal loseiste. Nach der EM wechselte er für 30 Millionen Euro zum BVB. © imago images 8/28 Giacomo Bonaventura (AC Florenz): Startete seine Karriere bei Atalanta Bergamo und wurde nach mehreren Leihen 2014 vom AC Milan fest verpflichtet. Pendelt dort zwischen Startelf und Reservebank, ehe er 2020 nach Florenz wechselte. © imago images 9/28 Blaise Matuidi (Inter Miami): Nach Stationen in Troyes und St. Etienne heuerte Matuidi 2011 bei PSG an. 2017 wechselte er zu Juventus, 2018 wurde er Weltmeister. Mittlerweile 34 und seit Sommer 2020 beim MLS-Klub Inter Miami. © getty 10/28 Stefan de Vrij (Inter Mailand): Der niederländische Innenverteidiger wechselte 2018 ablösefrei von Lazio Rom zu Inter. Dort wurde er vergangene Saison Meister. © getty 11/28 Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam): Der erst 19-jährige Mittelfeldspieler gilt als eines der größten Talente der Niederlande. Bei der EM sammelte er bereits ein paar Einsatzminuten für die Elftal. © getty 12/28 Denzel Dumfries (Inter Mailand): Bei der EM machte der rechte Außenbahnspieler mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Dadurch wurde Inter Mailand auf den Plan gerufen. Die Nerazzurri ließen sich Dumfries 12,5 Millionen Euro kosten. © getty 13/28 Brian Brobbey (RB Leipzig): Der Stürmer wechselte in diesem Sommer ablösefrei von Ajax zu Leipzig - obwohl er den bereits unterschriebenen Vertrag wegen Julian Nagelsmanns Abschied zwischenzeitlich auflösen lassen wollte. © imago images 14/28 Alphonse Areola (West Ham United): Der Keeper war schon in der Jugend bei PSG, seitdem aber meist auf Leihen. Nach Stationen bei Villarreal, Real Madrid und dem FC Fulham in dieser Saison bei West Ham unter Vertrag. © imago images 15/28 Justin Kluivert (OGC Nizza): Der Sohn von Oranje-Legende Patrick Kluivert wechselte 2018 von seinem Heimatklub Ajax zur Roma, wo er sich nicht wirklich durchsetzte. In der vergangenen Saison per Leihe bei Leipzig, in der aktuellen bei Nizza. © imago images 16/28 Moise Kean (Juventus Turin): Der Italiener gilt als großes Sturmtalent - Everton zahlte 30 Millionen Euro für ihn. In der vergangenen Saison per Leihe bei PSG, nun ebenfalls per Leihe zurück bei Juventus, das ihn einst an die Toffees verkaufte. © imago images 17/28 Hirving Lozano (SSC Neapel): Kam für rund 42 Millionen Euro von der PSV Eindhoven. Der mexikanische Flügelstürmer schoss bei der WM 2018 den 1:0-Siegtreffer gegen Deutschland. In Neapel steigerte er sich nach Anfangsschwierigkeiten. © imago images 18/28 Konstantinos Manolas (SSC Neapel): Der griechische Innenverteidiger reifte bei Olympiakos Piräus zum gestandenen Profi und spielte sich durch starke Leistungen bei der Roma ins Visier der Top-Teams. 2019 legte Napoli 36 Millionen Euro auf den Tisch. © imago images 19/28 Alessio Romagnoli (AC Milan): Der Innenverteidiger ist ein Roma-Eigengewächs. 2015 wechselte er für 25 Millionen Euro nach Mailand. Mittlerweile ist der 26-Jährige Kapitän der Rossoneri. Sein Vertrag läuft bis 2022. © imago images 20/28 Mario Balotelli (Adana Demirspor): Das Enfant terrible tingelte nach einem vielversprechenden Karriere-Start bei Inter und Manchester City zuletzt quer durch Europa. Nizza, Marseille, Brescia, Monza und seit diesem Sommer in der Türkei bei Demirspor. © getty 21/28 Henrikh Mkhitaryan (AS Rom): 2013 kam er aus Donezk zum BVB. Nach drei erfolgreichen Jahren in Dortmund folgten durchwachsene Spielzeiten für ManUnited und Arsenal. Anschließend ging es erst per Leihe und dann fest zur Roma. © imago images 22/28 Marcus Thuram (Borussia M'gladbach): Der Sohn von Frankreich-Legende Lilian wechselte 2019 von Guingamp zu den Fohlen. Zuvor machte er bei der U21-EM auf sich aufmerksam. Steht bereits bei 25 Toren in 83 Pflichtspielen für BMG. © imago images 23/28 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain): Wurde mit 16 Stammkeeper bei Milan und in diesem Sommer mit 22 Europameister mit Italien. Nach dem Turnier wechselte er ablösefrei zu PSG. © imago images 24/28 Marco Verratti (PSG): Schon seit 2012 spielt der 1,65 Meter "große" Italiener mittlerweile bei PSG, sein Vertrag läuft bis 2024. Zuletzt wurde er mit der italienischen Nationalmannschaft Europameister. © imago images 25/28 Zlatan Ibrahimovic (AC Milan): 40 Jahre alt ist der Schwede. Nach seinem Intermezzo in der MLS wechselte Ibra 2020 zurück zu den Rossoneri. In der vergangenen Saison gelangen ihm in 19 Serie-A-Spielen 15 Treffer und kürzlich sein 400. Liga-Tor insgesamt. © imago images 26/28 Matthijs de Ligt (Juventus Turin): Rund 85 Millionen Euro ließ sich Juventus im Sommer 2019 die Dienste des 21-Jährigen kosten. Nach kleineren Anpassungsschwierigkeiten längst gesetzt. © imago images 27/28 Paul Pogba (Manchester United): Wechselte 2016 für 105 Millionen Euro von Juventus zu den Red Devils. 2022 läuft sein Vertrag aus. Zuletzt wurde immer wieder über einen Wechsel zu PSG spekuliert. © imago images 28/28 Erling Haaland (Borussia Dortmund): Der junge Norweger kam für 20 Millionen Euro aus Salzburg zum BVB und schlug voll ein. Aktuell sollen sämtliche Top-Klubs an ihm interessiert sein.

War damit dann also klar, dass Sie Alkmaar verlassen würden?

Pherai: Nein, die Sache hatte sich mit der Zeit beruhigt. Dann kam der Verein auf mich zu und sagte, man wolle mit mir verlängern. Ich sah aber nie einen Vertrag auf dem Tisch liegen. Irgendwann habe ich mich mit den Angeboten anderer Klubs beschäftigt.

Schließlich wechselten Sie mit 16 als jüngster AZ-Nachwuchsspieler der Geschichte ins Ausland.

Pherai: Mir lagen damals Angebote von Ajax und Manchester United vor. Erst danach kam der BVB hinzu. Ich war selbstbewusst genug, um den Schritt in ein anderes Land zu wagen. Gegen Manchester habe ich mich schnell entschieden, auch wenn das Interesse konkret war und man mich auch dorthin einlud. Nachdem ich das erste Mal mit Dortmund sprach, fiel mir die Entscheidung ziemlich leicht, denn dort zeigte man mir einen konkreten Plan auf und ich fühlte mich sofort wohl.

Stichwort Berater: Der ist kein Geringerer als Mino Raiola, einer der ganz großen Fische im Geschäft. Erinnern Sie sich noch an den ersten Kontakt mit ihm?

Pherai: Klar, das war nach einem Auswärtsspiel bei Vitesse Arnheim. Sein Partner Jose Fortes Rodriguez und er haben mich einfach angesprochen: Wenn du willst, werde ich dein Berater, hat Mino gesagt. Ich habe mich dann ein paar Tage später zusammen mit meinen Eltern mit ihnen zum Essen getroffen. Das hat uns allen gut gefallen, wir sind wunderbar miteinander ausgekommen.

Wussten Sie damals, dass Raiola viele große Spieler unter Vertrag hat?

Pherai: Nein, überhaupt nicht. Ich weiß noch, dass Myron - Mino wurde zum selben Zeitpunkt auch sein Berater - zu mir sagte: Hey Junge, das ist der Berater von Zlatan Ibrahimovic! (lacht)

© imago images / VI Images Mino Raiola mit seinem langjährige Klienten Zlatan Ibrahimovic.

Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit Raiola im Alltag konkret ab?

Pherai: Ich kann ihn grundsätzlich jederzeit anrufen oder ihm schreiben. Er hat zudem ein gutes Team um sich, das sich stets um einen kümmert. Manchmal kommt er auch selbst vorbei und wir besprechen aktuelle Dinge. Mir imponiert, wie professionell er in seiner Ansprache ist und einfach eine gute Arbeit abliefert. Ich finde auch, er ist in den vergangenen zwei Jahren noch größer und einflussreicher geworden als er es zuvor ohnehin schon war.

Raiola wird oft auch als unerbittlicher und geldgieriger Vertreter seiner Zunft bezeichnet. Was sagen Sie?

Pherai: Er hat auf jeden Fall einen völlig falschen Ruf in der Öffentlichkeit. Vielleicht kommt er bei einigen so herüber, weil er sich eben sehr für seine Spieler ein- und deren Interessen idealerweise auch durchsetzt. Privat ist er der liebste Mensch, den man sich vorstellen kann. Er ist ein echter Familienmensch und wie eine Vaterfigur für mich. Man kann wirklich viel Spaß mit ihm haben.