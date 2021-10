MSV Duisburg vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 13. Spieltags treffen in der 3. Liga heute der MSV Duisburg und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem verkorksten Start in die Drittligasaison hat der 1. FC Kaiserslautern seine Form gefunden. Die Roten Teufel sind nicht nur seit fünf Spielen ungeschlagen, im selben Zeitraum kassierte der Traditionsverein auch kein einziges Tor und sammelte 12 Punkte. Mit einem weiteren Sieg kann Kaiserslautern, das aktuell auf Platz sieben in der Tabelle verweilt, den Spieltag als Dritter beenden.

Beim Gegner aus Nordrhein-Westfalen sieht die Situation hingegen ganz anders aus. Der MSV verlor die vergangenen drei Spiele und befindet sich nur auf Rang 18 der Tabelle.

MSV Duisburg vs. Kaiserslautern, 3. Liga: Anstoß, Spielstätte, Ort

Deswegen gehen die Lauterer am heutigen Montag, den 25. Oktober, auch als Favorit in die letzte Partie des 13. Spieltags. Die beiden Mannschaften stehen sich in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg gegenüber. Um 19 Uhr erfolgt der Anstoß.

MSV Duisburg vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Kaiserslautern wird heute lediglich von Magenta Sport live und in voller Länge übertragen. Der Anbieter der Telekom besitzt nämlich für die komplette 3. Liga die Übertragungsrechte.

Vorberichte seht Ihr ab 18.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Cedric Pick wird für das Spiel als Moderator eingesetzt. Christian Straßburger übernimmt dann Augenblicke vor dem Anstoß gemeinsam mit dem Experten Rudi Bommer die Rolle des Kommentators.

Ihr könnt lediglich mit einem kostenpflichtigen Abonnement auf das Angebot von Magenta Sport zugreifen, und damit auch auf das heutige Duell. Dieses ist für Telekom-Kunden billiger als für Nicht-Kunden. Telekom-Kunden zahlen nämlich erst nach einem kostenlosen Jahr 4,95 Euro pro Monat, wobei Nicht-Kunden von Beginn an zahlen müssen. Für sie kostet das Monatsabo 16,95 Euro pro Monat und das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat.

MSV Duisburg vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie Ihr Duisburg gegen Kaiserslautern live verfolgen könnt - nämlich mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX. Damit verpasst Ihr auch keine spielentscheidende Aktion.

