Michael Köllner vom TSV 1860 München im Interview: "Ismaiks Brief werde ich niemals wegwerfen"

In wenigen Tagen ist Michael Köllner seit zwei Jahren Trainer beim TSV 1860 München. Für den 51-Jährigen sind die Löwen nach dem 1. FC Nürnberg die erst zweite Station im Profifußball.

Im Interview mit SPOX und Goal spricht Köllner über die Zeit der Arbeitslosigkeit zwischen den Engagements beim Club und bei 1860, lukrative Offerten aus Wales und Wien sowie einen emotionalen Brief von Löwen-Investor Hasan Ismaik.

Köllner erzählt zudem vom Lebenswandel der Kultfigur Sascha Mölders und erklärt, welche Probleme er als gläubiger Christ mit der katholischen Kirche hat.

Herr Köllner, was macht die Diät, die Sie in der Zeit ohne Traineramt begonnen hatten? Sie haben dabei auf Zucker, Süßigkeiten, Alkohol und Kohlenhydrate verzichtet.

Michael Köllner: Heikles Thema momentan! (lacht) Ich faste grundsätzlich mehrmals im Jahr, um mich zu entgiften. Vergangenes Jahr im Sommer habe ich es noch etwas extremer betrieben und auf fast alles verzichtet. Jetzt in der Wettkampfphase ist das schwierig. Da muss man schon etwas zuführen, um alles auszuhalten. Ich esse ohnehin meist nur einmal am Tag, oft nur abends. Aktuell bin ich wieder in einer zucker- und kohlenhydratfreien Phase.

Fast neun Monate lang hatten Sie zwischen dem Aus beim 1. FC Nürnberg und dem Einstieg bei 1860 München keinen Job. Was hat die Zeit außerhalb des Profi-Hamsterrads mit Ihnen gemacht?

Köllner: Anfangs war es recht ungewohnt, wenn man vom einen auf den anderen Tag aus diesem durchgetakteten 24-Stunden-Ablauf herausgerissen wird. Da habe ich mit der vielen Freizeit gefremdelt. Blicke ich auf die gesamte Zeit, ging es mir wirklich durchgängig so: Sechs Tage die Woche waren überragend und sehr angenehm, weil ich die Zeit genutzt habe, alte und neue Kontakte zu pflegen. Einmal pro Woche habe ich jedoch gehadert und gedacht: Mensch, ich wäre jetzt schon gerne wieder Trainer, die bisherigen Angebote reißen mich aber noch nicht so vom Hocker. Wo werde ich überhaupt landen?

Später ablösefrei nach Cottbus, ist heute Sportchef bei Bejing Guoan. © getty 5/35 Gerhard Poschner (1.1.2004 bis 1.7.2004 bei 1860 München, Mittelfeldspieler, kam ablösefrei von Polideportivo Ejido. 2014/2015 Geschäftsführer Sport bei 1860 München) – 4 Spiele, 0 Tore, 1 Assist © getty 6/35 Klassischer Fall von „manche lernen es nie“: Der weitgereiste Mittelfeldspieler und kurzzeitige Rapper der VfB-Kombo „Das tragische Dreieck“ (Steh auf!) sollte den Löwen im Winter 2004 Stabilität verleihen. Am Ende stieg er mit ab. © getty 7/35 Zehn Jahre später wollte er es wieder gutmachen und heuerte als Sport-Geschäftsführer bei den Löwen an. Ein Jahr - und viele Transferflops, vorzugsweise vom FC Barcelona B - später war er wieder Geschichte in München. © getty 8/35 Sascha Rösler (2001/2002 und Januar 2009 bis Juli 2010 bei 1860 München, Mittelfeldspieler, kam ablösefrei aus Ulm (2001) und für 200.000 Euro aus Mönchengladbach (2009) – 42 Spiele, 5 Tore, 4 Assists © getty 9/35 Auch Sascha Rösler erlag zweimal der Faszination 1860 – und verließ München-Giesing zweimal um einige Illusionen ärmer. Während seiner ersten Zeit in München konnte Werner Lorant wenig anfangen mit einem der Ulmer Lieblingsschüler von Ralf Rangnick. © getty 10/35 Kehrte 2009 als gestandener, aber bei Mönchengladbach soeben von Hans Meyer ausgemusterter Bundesligaspieler zurück. Obwohl Trainer Marco Kurz, Uwe Wolf und Ewald Lienen durchaus was mit ihm anfangen konnten, blühte Rösler erst in Düsseldorf wieder auf. © imago images/Lackovic 11/35 Fernando Santos (1.1.2004 bis 1.7.2004 bei 1860 München, Innenverteidiger, kam für 1,2 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro) – 10 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 12/35 Wurde den Löwen als kommender Nationalspieler der Selecao versprochen, doch schon nach den ersten Trainings fragten sich die Fans, ob Flamengo vielleicht Fernandos untalentierten Bruder nach München geschickt hatte. © getty 13/35 Machte zehn meist sehr fahrige Bundesligaspiele, stieg mit den Löwen ab, wechselte ablösefrei zu Austria Wien, wo er ganze 2 Minuten spielte. 2007 holte ihn - wieso auch immer - Aufsteiger MSV Duisburg. War danach doppelter Bundesligaabsteiger. © getty 14/35 Francis Kioyo (2003/2004 bei 1860 München, Stürmer, kam ablösefrei von Greuther Fürth) – 27 Spiele, 3 Tore, 0 Assists © getty 15/35 Ein junger Stürmer, der sich nicht richtig durchsetzen konnte: Die Geschichte Kioyos bei 1860 könnte kurz und schmerzlos erzählt werden - wenn er eben nicht den vermaledeiten Abstiegs-Elfer gegen Hertha BSC verschossen hätte. Oh, Kioyo! © getty 16/35 Stefan Reisinger (Stürmer, 2005/2006 bei 1860 München, Stürmer, kam für 500.000 Euro von Wacker Burghausen) – 28 Spiele, 1 Tor, 3 Assists © getty 17/35 Kam mit der Empfehlung mit 15 Toren aus Burghausen zu seinem Lieblingsverein, sollte die Löwen sofort wieder in die Bundesliga schießen. Erst unsicher, dann verkrampft. War am Ende kein Löwenfan mehr. Gutes Spätwerk in Fürth, Freiburg und Düsseldorf. © getty 18/35 Savio Nsereko (1.7.2010 bis 23.10.2010 bei 1860 München, Stürmer, kam für 200.000 Euro Leihgebphr vom AC Florenz) – 3 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 19/35 Wenn sich zwei zusammentun, die Unglücke, Skandale und Zwietracht schlicht anziehen entsteht nichts Großes. Nsereko war bei den Löwen ausgebildet worden, hatte seinem Heimatverein als 15-Jähriger schon 500.000 Euro Ablöse von Brescia Calcio eingebracht. © getty 20/35 2009 zahlte West Ham United sogar 8,5 Millionen Euro für den überragenden Spieler der U19-EM 2008, die er mit Lars und Sven Bender, Dennis Diekmeier, Ömer Toprak oder auch Stefan Reinartz gewann. Dann folgte der vor allem persönliche Absturz. © getty 21/35 Durfte dreimal kurz ran, im Oktober erschien er nicht mehr zum Training und tauchte ab. 1860 löste den Vertrag auf. Nsereko, der in Bulgarien, Rumänien, Unterhaching, Kasachstan, Litauen und Pipinsried spielte, täuschte später eine Entführung vor. © getty 22/35 Edu Bedia (2014/2015 bei 1860 München, Mittelfeldspieler, kam ablösefrei vom FC Barcelona B) – 10 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 23/35 Wurde den Fans von Sportchef Poschner als torgefährlicher Mittelfeldspieler von der Zweitvertretung des FC Barcelona versprochen, kam aber mit der Härte in der zweiten Liga nicht zurecht und war oft verletzt. Spielt heute beim FC Goa in Indien. © getty 24/35 Ilie Sanchez (2014/2015 bei 1860 München, Mittelfeldspieler, kam für 30.000 Euro vom FC Barcelona B) – 24 Spiele, 1 Tore, 0 Assists © getty 25/35 Kam von Barca B, wurde den Fans von Sportchef Poschner als Mini-Xavi (hinten) angekündigt. "Als ich meinen Vertrag unterschrieben habe, hieß es, Stefan Effenberg sei mein Trainer", bekannte er später. Wurde stattdessen von Ricardo Moniz empfangen. © getty 26/35 Nach dem Fast-Abstieg der Löwen erst vom Klub suspendiert, dann verliehen. Anschließend löste Sanchez entnervt seinen Vertrag auf. "Ich bin zu jung, um meinen Vertrag auf der Tribüne abzusitzen", sagte er. Heute Stammspieler bei MLS-Klub Kansas City. © imago images 27/35 Ribamar (2016/2017 bei 1860 München, Stürmer, kam für 3,2 Millionen von Botafogo Rio de Janeiro) – 4 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 28/35 1860-Rekordtransfer! Einer von Vielen, die Spielervermittler Kia Joorabchian in der Katastrophensaison 2016/2017 einredete. Präsident Peter Cassalette schwärmte: "Den Käsekuchen meiner Frau mag er besonders gern, davon hat er vier Stück gegessen." © imago images 29/35 Machte vier Kurzeinsätze, in denen er nur wegen einer Roten Karte im DFB-Pokal in Lotte auffiel. Sein Fünfjahresvertrag war nach dem Abstieg hinfällig, kehrte nach Brasilien zurück. Steht dort derzeit bei America-MG unter Vertrag. © getty 30/35 Stefan Aigner (1992 – 2006, 2009 – 2012 und 2016/2017 bei 1860 München, Flügelspieler, kam zuletzt für 3 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) – 129 Spiele, 29 Tore, 24 Assists © getty 31/35 Dass er hier auftaucht, hat Aigner eigentlich nicht verdient. Aigner, von Geburt an Löwenfan, meinte es immer gut. Doch seine zweite Rückkehr steht für die Großmannsucht von Ismaik und Co., die im totalen Absturz mündete. © getty 32/35 Verließ zwei Jahre vor Vertragsende Eintracht Franfkurt, weil die Verlockung, zur weiß-blauen Legende zu werden, größer war als der Stammplatz in Frankfurt. War es auch eine Art Geschenk, einmal heraus aus dem teils auch fremdbestimmten Zustand als Profitrainer zu sein?

Köllner: Schön war vor allem, dass kein Zeitdruck mehr herrschte und ich nicht viele Termine zwischendurch hineinschieben musste, während ich mit dem Kopf eigentlich ganz woanders war. So war ich entspannt und fokussiert auf Fußball- und Trainer-Kongressen oder habe mich mit Experten zu unterschiedlichen Themen wie beispielsweise Regeneration ausgetauscht. Ich habe die Zeit auch zum Reflektieren genutzt. Ich protokolliere ja alle meine Trainingseinheiten und habe dann mal vom ersten bis zum letzten Tag in Nürnberg alles auseinandergenommen, sortiert und katalogisiert. Jetzt ist alles auf dem neuesten Stand und ich finde mich in meinem Archiv wunderbar zurecht.

Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel hat nach Ihrer Anstellung bei den Löwen gesagt, er hatte Sie nach dem Rücktritt von Daniel Bierofka zunächst gar nicht auf dem Zettel. Stimmt es, dass er Sie sehr spät abends anrief und Sie bereits den Schlafanzug angezogen hatten?

Köllner: Ja, ich war schon im leichten Nachtgewand! (lacht) Ich war überrascht, denn ich kannte die Nummer nicht. Wir haben uns dann rund 20 Minuten über die groben Eckdaten ausgetauscht. Tags darauf habe ich mich mit dem Thema tiefer auseinandergesetzt. Ich wollte von Günther wissen, wie er die Mannschaft und die Rahmenbedingungen sieht und was er von mir erwartet. Man muss sich ja immer klar darüber werden, ob man das auch erfüllen kann. Wenn man nur zusagt, um einen Job zu haben und dann nach zehn Spielen wieder entlassen wird, ist ja keinem geholfen.

Wieso hat Sie 1860 mit den vielen Skandalen in der älteren und jüngeren Vergangenheit nicht abgeschreckt?

Köllner: Es geht immer nur darum, ob es für beide Seiten passt und eben nicht darum, dass man endlich wieder einen Verein gefunden hat. Am Ende müssen die Leute, egal wo du im Fußball arbeitest, sehen, dass alles zu 100 Prozent läuft. Meine Stärken sind sicherlich Fleiß und Strukturiertheit.

An Menschen, die in den vergangenen Jahren für den TSV arbeiteten, mangelt es nicht - haben Sie mit jemandem davon vor Ihrer Zusage gesprochen?

Köllner: Natürlich hatte ich durch Gespräche mit ehemaligen Verantwortlichen und meine Zeit beim Bayerischen Fußball-Verband über die Jahre ein gewisses Bild von 1860. Im Austausch mit Günther bekam ich stets das Gefühl, dass er ehrlich zu mir war. Es war zudem von Vorteil, dass er auch den Blick eines Trainers auf die Mannschaft hat. Wenn man dann zusagt, ist immer auch ein Stückchen Bauchgefühl mit dabei.

© getty Michael Köllner ist seit November 2019 Trainer beim TSV 1860 München.

Ein paar Monate zuvor waren Sie einer der beiden letzten Bewerber um den Trainerposten bei Swansea City in Wales. Das Engagement scheiterte auch, weil Sie noch keinen kompletten Trainerstab beisammen hatten. Wie viele Leute hätten Sie denn dorthin mitbringen sollen?

Köllner: Es ist mittlerweile häufiger so, dass nicht mehr nur der Trainer geht, sondern mit ihm fünf, sechs Leute seines Teams. Ich hatte zwar einen Co-Trainer an der Hand, doch bei Swansea waren unter anderem auch die Positionen des Torwart- oder Athletiktrainers vakant. Als die Anfrage kam, sollte ich am nächsten Tag schon in London sein. Es ging alles Schlag auf Schlag. Letztlich ist mir ein wenig die Zeit ausgegangen, um innerhalb von 24 Stunden das gesamte Team parat zu haben.

Sie sagten, Sie haben vor dem Treffen mit Swanseas Vereinsverantwortlichen noch herumtelefoniert, um künftige Mitarbeiter zu finden. War Ihnen da schon klar, dass das wohl nichts werden wird?

Köllner: Entsprechend war meine Präsentation vor den Klubverantwortlichen nicht ideal. Ich hätte die Fakten besser aufbereiten müssen. Einen großen Schaden habe ich nicht genommen, meine Frau hat mit Wales ohnehin stark gefremdelt. (lacht) Mich hat es sportlich schon unheimlich gereizt, es wäre bestimmt eine super Erfahrung gewesen. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich zuvor noch nie so intensiv mit Vereinen verhandelt hatte. Das Drumherum bei einem internationalen Klub, die Zielsetzungen und Erwartungshaltung, das war schon etwas anderes, das kannte ich so noch nicht. Ich habe daraus gewiss gelernt, das Gespräch mit dem Klub wird mir immer helfen.

Seit Sie bei 1860 sind, haben sich noch nie persönlich mit Investor Hasan Ismaik treffen können - dem Mann, der bei Sechzig für finanzielle Stabilität, aber auch reichlich Chaos verantwortlich war. Stimmen Sie zu, wenn man das als zumindest sehr ungewöhnlich bezeichnet?

Köllner: Von außen kann das sicherlich ungewöhnlich wirken. Es war bei meiner Verpflichtung keine Voraussetzung von Vereinsseite, dass wir beide uns treffen.

Ist das erste Treffen aber zumindest zeitlich absehbar?

Köllner: Davon gehe ich aus, auch wenn derzeit nichts konkret geplant ist. Dass das noch aussteht, ist zu Großteilen ja der Pandemie und den entsprechenden Reiseverboten geschuldet.

Trotzdem hat Ihnen Ismaik nach dem Tod Ihres Vaters zu Jahresbeginn einen persönlichen Brief geschrieben.

Köllner: Das hatte ich überhaupt nicht erwartet, zumal wir uns ja noch nicht persönlich kennengelernt haben. Er war sehr gefühlvoll geschrieben und keine in Anführungszeichen normale Beileidskarte. Diesen Brief werde ich niemals wegwerfen.

Wie sieht denn der Kontakt zu Ismaiks Bruder und Aufsichtsrat Yahya aus?

Köllner: Er war zum Ende der vergangenen Saison hier. Das war ein sehr entspanntes Treffen und Kennenlernen. Er wollte meine Einschätzung hören, wie es bis jetzt gelaufen ist und wie es weitergehen soll. Das war gut, denn mir war wichtig, meine Vorstellungen zu äußern und den Ist-Zustand zu bewerten. Es ging aber nicht in die Richtung: Herr Ismaik, dies und dies möchte und brauche ich unbedingt! Ich übe keinen Druck aus, sondern begegne den Themen mit hohem Realismus. Ich empfehle die Dinge auch immer so, als ob ich mein eigenes Geld dafür ausgeben müsste.

Apropos Schlussphase der Vorsaison: Zu dieser Zeit sind Ihre Gespräche mit Austria Wien öffentlich geworden. Sie meinten, die seien auch interessant gewesen. Was genau war interessant?

Köllner: Das behalte ich für mich. Ich bin damit intern immer transparent umgegangen. Der Verein wurde von mir vorab in Kenntnis gesetzt, bevor das Thema dann leider öffentlich wurde. Ich wollte mir das einfach einmal anhören, Punkt Aus. Das heißt aber nicht, dass ich hier wegwollte oder wegwill. In meiner Wahrnehmung hat diese Sache innerhalb des Klubs auch kein Erdbeben ausgelöst.