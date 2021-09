MSV Duisburg vs. Eintracht Braunschweig: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 9. Spieltag der 3. Liga trifft der MSV Duisburg auf Eintracht Braunschweig. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker findet ihr hier auf SPOX.

MSV Duisburg vs. Eintracht Braunschweig: Datum, Anpfiff, Stadion, Infos

Am Samstag, 18. September, steht der 9. Spieltag der 3. Liga an. Dann treffen in der Schauinsland-Reisen Arena die "Zebras" aus Duisburg, derzeit Platz 14 in der Tabelle, auf die "Löwen" aus Braunschweig die sich zur Zeit auf Platz sieben befinden.

Der Schiedsrichter pfeift um 14 Uhr die Partie im Stadtteil Wedau an.

Vier Niederlagen aus fünf Spielen: Das ist die ernüchternde Bilanz der Duisburger und ihrem Trainer Pavel Dotchev. Außer einer krachenden Heimniederlage am 2. Spieltag gegen den starken Aufsteiger Viktoria Berlin (0:4) ist dagegen der BTSV gut in die Saison gestartet (drei Siege, drei Unentschieden) und hat dabei noch ein Spiel weniger absolviert. Das wird in der kommenden Woche gegen Freiburg II nachgeholt.

MSV Duisburg vs. Eintracht Braunschweig: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Zu sehen ist die Partie nicht im Free-TV, sondern nur auf Magenta Sport, einem Pay-TV-Anbieter der Telekom, der sich die Übertragungsrechte für die 3. Liga gesichert hat. Das Angebot von Magenta findet ihr hier.

Sowohl Kunden der Telekom als auch Nicht-Kunden können Magenta Sport nutzen. Für die Telekom-Kunden ist das Abonnement jedoch um einiges billiger als für Nicht-Kunden. Die Nicht-Kunden zahlen nämlich 16,95 Euro für das Monats-Abo. Das Jahresabo kostet für sie 9,95 Euro pro Monat. Telekom-Kunden zahlen im ersten Jahr sogar nichts, danach erst 4,95 Euro im Monat.

Darüber hinaus bietet Magenta Sport auch einen Livestream an. Dieser ist jedoch ebenfalls kostenpflichtig.

MSV Duisburg vs. Eintracht Braunschweig: 3. Liga heute im Liveticker

Für Interessierte, die keinen Zugang zu Magenta Sport haben, stellt SPOX als Alternative einen Liveticker zur Verfügung.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Duisburg vs. Braunschweig.

Zudem bietet euch SPOX alle Samstagsspiele der 3. Liga im Konferenz-Liveticker an.

Hier geht's zur Konferenz.

MSV Duisburg vs. Eintracht Braunschweig: Voraussichtliche Aufstellungen

MSV Duisburg: Weinkauf - Feltscher, Velkov, Steurer, Bretschneider - Bakalorz, Frey - Pusch, Bakir, Stoppelkamp (c) - Ademi (Bouhaddouz)

Weinkauf - Feltscher, Velkov, Steurer, Bretschneider - Bakalorz, Frey - Pusch, Bakir, Stoppelkamp (c) - Ademi (Bouhaddouz) Eintracht Braunschweig: Fejzic (c) - Wiebe, Behrendt, Schultz, Kijewski - Nikolaou, Krauße - Multhaup, Kobylanski, Pena Zauner - Lauberbach

3. Liga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag