Heute findet zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC das Nachholspiel des 7. Spieltags der 3. Liga statt. Wir Ihr das Spiel heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erläutern wir Euch in diesem Artikel.

FSV Zwickau vs. Hallescher FC: Datum, Uhrzeit, Spielort und alle Infos zum Spiel

Am heutigen Mittwoch, den 15. September kommt es um 19.00 Uhr zum Nachholspiel zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC. Die Partie wird am Abend in der GGZ-Arena in Zwickau ausgetragen.

Für die Heimmannschaft ist das heutige Spiel endlich die Gelegenheit, wieder einen Sieg einzufahren. Sieben Spiele ist der FSV Zwickau nämlich nun schon sieglos. Zuletzt gab es am Wochenende eine 1:3-Niederlage gegen den SC Verl. Folgerichtig liegt das Team von Joseph Enochs auf dem 18. Tabellenplatz der 3. Liga. Bei den Gästen aus Halle läuft es dagegen besser. Erst ein Mal hat der Hallesche FC in dieser Saison verloren. Mit zwölf Punkten belegen sie in der Tabelle den achten Platz.

FSV Zwickau vs. Hallescher FC: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die heutige Begegnung zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC ist sowohl im TV als auch im Livestream zu sehen.

Zwar läuft die Partie heute nicht live im Free-TV, jedoch bietet der mdr einen kostenlosen Livestream an. Dort könnt Ihr das gesamte Spiel ab 19.00 Uhr verfolgen. Mit einem entsprechenden Smart-TV, Tablet oder Smartphone könnt Ihr Euch die Begegnung bequem im Livestream anschauen.

Live im TV läuft das Spiel zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC nur im Pay-TV. Magenta TV besitzt die Übertragungsrechte im TV für dieses Spiel.

Magenta TV ist ein Streamingdienst der Telekom. Für Kunden der Telekom ist das Nutzen dieses Streaming-Angebots rabattiert. Jedoch können auch Nicht-Kunden das kostenpflichtige Angebot nutzen. Magenta Sport zeigt die Begegnung zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC im TV ab 19.00 Uhr am heutigen Abend. Das Angebot von Magenta TV seht Ihr hier.

Als Alternative könnt Ihr das Spiel bei Magenta Sport auch im Livestream auf Eurem Smart- TV, Tablet oder Eurem Smartphone schauen.

FSV Zwickau vs. Hallescher FC: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die voraussichtlichen Aufstellungen

FSV Zwickau: Brinkies - Butzen, Nkansah, Frick, Schikora - P. Göbel, Könnecke, M. Jansen, Starke - Gomez, König

Hallescher FC: S. Müller - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Landgraf - Löhmannsröben, Herzog - Shcherbakovski, Löder, Guttau - Eberwein

FSV Zwickau vs. Hallescher FC: 3. Liga heute live im Liveticker

Wer das Spiel heute Abend nicht live im TV oder im Livestream schauen kann, für den verfolgt SPOX die gesamte Partie im Liveticker. Hier kommt Ihr zum Liveticker von SPOX.

FSV Zwickau vs. Hallescher FC: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die aktuelle Tabelle der 3. Liga