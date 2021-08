3. Liga heute live: Hallescher FC vs. Kaiserslautern im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga steht der 5. Spieltag an. Der Hallesche FC empfängt zuhause den Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern in der ersten Englischen Woche der Saison. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der 1. FC Kaiserslautern hat keinen guten Start erwischt. Am vergangenen 4. Spieltag löste sich gegen den TSV 1860 München jedoch endlich der Knoten und der erste Sieg (3:0) konnte eingefahren werden, so dass die Roten Teufel mit vier Punkten nach vier Spielen immerhin auf Rang 15 verweilen. Halle hat drei Punkte mehr und ist Sechster.

3. Liga: Hallescher FC vs. Kaiserslautern - Uhrzeit, Spielort, Stadion

Die erste Englische Woche gibt es in dieser Saison bereits nach vier Runden. Am heutigen Dienstag, den 24. August, stehen sich in der dritthöchsten Spielklasse der Hallesche FC und der 1. FC Kaiserslautern gegenüber. Um 19 Uhr wird die Begegnung im Leuna Chemie Stadion in Halle angepfiffen.

© imago images Der 1. FC Kaiserslautern hat einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt.

3. Liga heute live: Hallescher FC vs. Kaiserslautern im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem Halleschen FC und dem 1. FC Kaiserslautern gibt es live und exklusiv bei Magenta Sport zu sehen. Der Anbieter der Telekom ist auch für die Saison 2021/22 der Ansprechpartner für alle, die an der 3. Liga interessiert sind.

Die Vorberichterstattung geht rund 30 Minuten vor Spielbeginn los. Das Duo bestehend aus Kommentator Andreas Mann und Moderatorin Stefanie Blochwitz ist beim Spiel im Einsatz.

Sowohl Telekom-Kunden als auch Nicht-Telekom-Kunden haben die Möglichkeit, das Angebot von Magenta Sport zu nutzen. Jedoch sind es die Telekom-Kunden, die in Bezug auf Abokosten weniger hinblättern müssen als Nicht-Kunden.

Telekom-Kunden bekommen das Abonnement nämlich ein Jahr lang gratis, bevor dann pro Monat 4,95 Euro fällig werden. Nicht-Telekom-Kunden dagegen zahlen ohne Gratisjahr für das Monatsabo 16,95 Euro im Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich.

3. Liga heute live: Hallescher FC vs. Kaiserslautern im Liveticker

Ob Ihr Telekom-Kunden seid oder nicht, ist für den Liveticker von SPOX jedoch völlig irrelevant. Wer also das Angebot von Magenta Sport nicht nutzen kann, muss trotzdem nicht auf das Spiel verzichten. Mit unserem Liveticker seid Ihr von der ersten bis zur letzten Minute der Nachspielzeit stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker: Hallescher FC vs. 1. FC Kaiserslautern.

3. Liga: Hallescher FC vs. Kaiserslautern - Voraussichtliche Aufstellungen

Hallescher FC: S. Müller - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Landgraf - Samson, Titsch Rivero - Zimmerschied, Eberwein, Derstroff - Boyd

S. Müller - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Landgraf - Samson, Titsch Rivero - Zimmerschied, Eberwein, Derstroff - Boyd Kaiserslautern: Raab - Hercher, Tomiak, Senger, D. Schad - Niehues - J. Zimmer, Wunderlich, Klingenburg, Redondo - Kiprit

3. Liga: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag