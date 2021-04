FSV Zwickau - Viktoria Köln: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 31. Spieltag der 3. Liga empfängt der FSV Zwickau heute Viktoria Köln. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

FSV Zwickau - Viktoria Köln: Datum, Ort, Infos

Duell der Tabellennachbarn in der 3. Liga! Am heutigen Sonntag, 11. April, empfängt der FSV Zwickau Viktoria Köln. Das Spiel wird um 13 Uhr in der GGZ Arena angepfiffen.

Zwickau und Viktoria Köln belegen vor dem 31. Spieltag die Tabellenplätze 9 und 10. Während für beide Teams der Zug nach oben, also Richtung 2. Bundesliga, bereits abgefahren ist, müssen sie aber noch nach unten blicken. Mit 41 (Zwickau) beziehungsweise 40 Punkten (Köln) beträgt im dichtgedrängten Feld in der unteren Tabellenhälfte der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, Platz 17, nur sieben Punkte. Um den Klassenerhalt sicher zu machen, sollten die beiden heutigen Gegner noch einige Punkte sammeln.

Zwickau fing damit am vergangenen Mittwoch an, als man im Nachholspiel beim 1. FC Kaiserslautern sich durch ein Tor in der Nachspielzeit noch einen Punkt sicherte. Viktoria Köln holte aus den vergangenen fünf Drittligaspielen 13 Punkte.

In der Hinrunde trennten sich Viktoria Köln und der FSV Zwickau 1:1.

Wettbewerb: 3. Liga, 31. Spieltag

Datum: 11. April 2021

Anpfiff: 13 Uhr

Ort: GGZ Arena (Zwickau)

Übertragung: MagentaSport

3. Liga: Der 31. Spieltag im Überblick

Begegnung Heim Gast Ergebnis 09.04., 19 Uhr Hallescher FC KFC Uerdingen 05 2:1 10.04., 14 Uhr MSV Duisburg Waldhof Mannheim 1:1 10.04., 14 Uhr FC Hansa Rostock Magdeburg 0:2 10.04., 14 Uhr VfB Lübeck 1. FC Kaiserslautern 1:1 10.04., 14 Uhr 1860 München SC Verl 3:2 10.04., 14 Uhr 1. FC Saarbrücken Türkgücü-Ataspor 2:1 10.04., 14 Uhr FC Ingolstadt Bayern München II 2:2 11.04., 13 Uhr FSV Zwickau FC Viktoria Köln -:- 11.04., 14 Uhr SpVgg Unterhaching SG Dynamo Dresden -:- 12.04., 19 Uhr SV Meppen SV Wehen Wiesbaden -:-

FSV Zwickau - Viktoria Köln: Die 3. Liga heute live im TV und im Livestream

Das Spiel zwischen dem FSV Zwickau und Viktoria Köln wird heute nicht im Free-TV übertragen. Zwar werden in dieser Saison 86 Spiele der 3. Liga live auf den 3. Programmen der ARD gezeigt, dies beinhaltet aber nur Samstagspiele.

Live und exklusiv könnt Ihr das Spiel bei MagentaSport sehen. Der Bezahlsender der Telekom überträgt alle Drittligaspiele live. Heute wird Euch zuerst Moderatorin Stefanie Blochwitz um 12.45 Uhr zur Vorberichterstattung begrüßen, das Spiel kommentiert dann Lenny Leonhardt.

MagentaSport bietet der Bezahlsender der Telekom seinen Kunden auch einen Livestream zum Spiel Zwickau gegen Viktoria Köln via magentasport.de an.

EntertainTV-Kunden müssen für MagentaSport nichts mehr zusätzlich bezahlen, für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom ist es 12 Monate kostenlos. Danach kann zwischen unterschiedlichen Paketen, das billigste kostet 4,95 Euro im Monat, gewählt werden.

Wenn Ihr keinen Vertrag bei der Telekom habt, könnt Ihr ein MagentaSport-Abo für entweder 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 16,95 Euro im Monatsabo abschließen.

FSV Zwickau - Viktoria Köln: Die 3. Liga heute im Liveticker

In schriftlicher Form berichtet SPOX heute vom Spiel zwischen dem FSV Zwickau und Viktoria Köln - und zwar in einem ausführlichen Liveticker. Schaut doch mal rein!

