KFC Uerdingen gegen Hansa Rostock: 3. Liga heute im Liveticker

In der 3. Liga holen der KFC Uerdingen und Hansa Rostock heute ihre Begegnung vom 22. Spieltag nach. Bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Bundesliga, Champions League und internationale Top-Ligen live erleben - jetzt kostenlosen DAZN-Probemonat sichern

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

KFC Uerdingen - Hansa Rostock heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Hansa dürfte als klarer Favorit in das Duell gehen. Die Rostocker sind in der Tabelle der 3. Liga Dritter, während Uerdingen als 17. um den Klassenerhalt kämpfen muss. Allerdings hat der KFC im Vergleich zu so manchem direkten Rivalen auch zwei, drei Spiele weniger absolviert. Uerdingen ist vier Partien in Folge sieglos, Hansa hat drei der vergangenen fünf Begegnungen für sich entschieden.

Vor Beginn:

Ursprünglich sollte die Partie bereits Ende Januar stattfinden, jedoch war die Austragung damals wegen positiven Corona-Fällen im Team von Uerdingen abgesagt und verlegt worden. Es handelt sich um eine Begegnung vom 22. Spieltag.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Aufeinandertreffen zwischen dem KFC Uerdingen und Hansa Rostock. Los geht es im Sportpark am Lotter Kreuz um 19 Uhr.

KFC Uerdingen - Hansa Rostock: Voraussichtliche Aufstellungen

KFC Uerdingen: Jurjus - Göbel, Lukimya, Fechner, Dorda - Wagner, Gnaase - Kinsombi, van Ooijen - Pusch, Grimaldi

Jurjus - Göbel, Lukimya, Fechner, Dorda - Wagner, Gnaase - Kinsombi, van Ooijen - Pusch, Grimaldi Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Löhmannsröben, Roßbach, Scherff - Rother, Rhein - Breier, Bahn, Türpitz - Lauberbach

KFC Uerdingen - Hansa Rostock heute im TV und Livestream

Das Spiel zwischen KFC Uerdingen und Hansa Rostock läuft heute nicht im Free-TV. Zu sehen gibt es die 90 Minuten ausschließlich bei MagentaSport, einem Pay-TV-Angebot der Telekom.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunde im Monatsabo 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport die ersten zwölf Monate nichts, danach 4,95 Euro pro Monat. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, auf MagentaSport zuzugreifen: Am PC per Livestream, am TV-Gerät via App oder Telekom-Receiver sowie auf dem Smartphone oder Tablet via App.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle