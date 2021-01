Waldhof Mannheim - SC Verl heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit der Begegnung zwischen Waldhof Mannheim und dem SC Verl wird am Freitag der 18. Spieltag der 3. Liga eröffnet. Anstoßzeit, Ort, TV-Übertragung: SPOX stellt die wichtigsten Informationen bereit.

Bundesliga, Champions League, Primera Division, Serie A und mehr: Jetzt kostenlosen DAZN-Probemonat sichern!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Gelingt einer Mannschaft der Befreiungsschlag? Mit Waldhof Mannheim und dem SC Verl eröffnen am Freitag zwei Teams den 18. Spieltag der 3. Liga, die zuletzt so einige Nackenschläge hinnehmen mussten.

Während die Mannheimer die vergangenen drei Partien mit insgesamt elf Gegentoren und nur einem eigenen Treffer allesamt verloren, stehen die Ostwestfalen mit zuletzt zwei Pleiten und einem Unentschieden zuvor bei drei sieglosen Spielen in Serie. Verl ist derzeit Tabellensiebter, Waldhof belegt Rang 14.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. SG Dynamo Dresden 17 30:15 15 35 2. FC Ingolstadt 16 23:19 4 28 3. 1860 München 17 35:19 16 27 4. 1. FC Saarbrücken 16 29:23 6 26 5. FC Hansa Rostock 17 24:18 6 26 6. SV Wehen Wiesbaden 17 30:27 3 26 7. SC Verl 15 27:20 7 24 8. Türkgücü München 16 25:23 2 24 9. Hallescher FC 16 23:26 -3 24 10. KFC Uerdingen 05 17 14:17 -3 22 11. FC Viktoria Köln 17 22:29 -7 22 12. SpVgg Unterhaching 15 18:20 -2 20 13. SV Meppen 16 19:24 -5 19 14. Waldhof Mannheim 15 26:29 -3 18 15. 1. FC Kaiserslautern 17 16:22 -6 18 16. Bayern München II 15 20:24 -4 17 17. VfB Lübeck 16 20:25 -5 16 18. FSV Zwickau 14 14:18 -4 15 19. MSV Duisburg 16 19:28 -9 15 20. Magdeburg 15 13:21 -8 14

Waldhof Mannheim - SC Verl in 3. Liga: Zeit, Datum, Ort

Anstoß am 8. Januar ist um 19 Uhr, gespielt wird im Carl-Benz-Stadion, in das angesichts der Corona-Pandemie und der im Vergleich zu anderen Bundesländern unter anderem in Baden-Württemberg nochmals schärferen Lockdown-Regeln keine Zuschauer gelassen werden dürfen.

Waldhof Mannheim gegen SC Verl wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, sondern einzig bei Pay-TV-Sender MagentaSport ausgestrahlt. Holger Speckhahn übernimmt die Moderation, Mario Bast kommentiert und kann auf Martin Lanig als Experten zurückgreifen. Die Vorberichterstattung beginnt um 18.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Anstoß.

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 8. Januar 2021

8. Januar 2021 Uhrzeit: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: Carl-Benz-Stadion, Mannheim

Carl-Benz-Stadion, Mannheim TV-Übertragung: MagentaSport

Für Telekom-Kunden ist der Dienst kostenlos, ab dem 13. Monat beträgt die Gebühr 4,95 Euro. Nicht-Telekom-Kunden müssen bei einem Jahresabo 9,95 Euro monatlich oder bei einem Monatsabo 16,95 Euro monatlich zahlen. Hier geht es zum kostenpflichtigen Livestream.

3. Liga: 18. Spieltag in der Übersicht

Termin Heim Auswärts FR, 08.01., 19:00 Waldhof Mannheim -:- SC Verl SA, 09.01., 14:00 1. FC Kaiserslautern -:- FC Viktoria Köln SA, 09.01., 14:00 FC Hansa Rostock -:- SpVgg Unterhaching SA, 09.01., 14:00 Bayern München II -:- 1860 München SA, 09.01., 14:00 SV Meppen -:- 1. FC Saarbrücken SA, 09.01., 14:00 Magdeburg -:- KFC Uerdingen 05 SA, 09.01., 14:00 SV Wehen Wiesbaden -:- Hallescher FC SO, 10.01., 13:00 FC Ingolstadt -:- MSV Duisburg SO, 10.01., 14:00 FSV Zwickau -:- VfB Lübeck MO, 11.01., 19:00 Türkgücü-Ataspor -:- SG Dynamo Dresden

Waldhof Mannheim - SC Verl im Liveticker

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen Waldhof Mannheim und dem SC Verl nicht im TV anschauen kann, hat die Möglichkeit, die 90 Minuten bei SPOX im Liveticker zu verfolgen, um während des Geschehens auf dem Laufenden zu bleiben. Hier geht es zum Liveticker.