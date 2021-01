Dynamo Dresden - FC Bayern II: 3. Liga heute live im TV, Livetsream und Liveticker

Tabellenführer Dynamo Dresden empfängt am heutigen Freitag zum Auftakt des 22. Spieltags der 3. Liga Vorjahres-Meister FC Bayern II. Wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Es ist die zweite Begegnung zwischen Dynamo Dresden und den Amateuren des FC Bayern. In der Hinrunde hatte der amtierende Drittliga-Meister FC Bayern keine Mühe mit den Sachsen und setzte sich im heimischen Grünwalder-Stadion mit 3:0 durch.

Die Torschützen für die Münchner waren damals Jann-Fiete Arp und Leon Dajaku vor der Pause sowie Nicolas Kühn in der Schlussminute. Dajaku allerdings wird dieses Mal nicht dabei sein, er wechselte nämlich kürzlich auf Leihbasis zu Union Berlin. Dort wird er bis Sommer 2022 unter Vertrag stehen und Bundesliga-Luft schnuppern.

Dynamo wiederum erholte sich gut vom damaligen Rückschlag und erklomm in der Zwischenzeit sogar die Tabellenspitze in der 3. Liga. Der direkte Wiederaufstieg ist freilich das Ziel. Allerdings kommt Dynamo gerade nicht in bester Verfassung daher. Von den letzten fünf Spielen wurden drei verloren - zuletzt gab es am Dienstag ein 0:1 bei Waldhof Mannheim.

Dynamo Dresden - FC Bayern II: Wann und wo findet das Spiel statt?

Dynamo empfängt die oberste Nachwuchsabteilung des deutschen Rekordmeisters am heutigen Freitag im Rudolf-Herbig-Stadion in Dresden. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr.

Dynamo Dresden - FC Bayern II heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem FC Bayern gibt es heute nicht frei empfangbar im Fernsehen. Lediglich Magenta Sport überträgt die Begegnung live und in voller Länge. Los geht die Übertragung beim kostenpflichtigen Sportpaket der Telekom bereits um 18.30 Uhr.

Zusätzlich bietet Magenta Sport das Spiel auch in seinem kostenpflichtigen Livestream an, der für Kunden und Nicht-Kunden sowohl im Monats- als auch Jahresabo verfügbar ist.

© getty

Dynamo Dresden - FC Bayern II: Amateure mit ansteigender Formkurve

Nachdem sich das Team von Trainer Jochen Seitz gegen Jahresende 2020 in einer ausgedehnten sportlichen Krise befand - mit der Derby-Pleite gegen 1860 München als Tiefpunkt -, ging es zuletzt wieder deutlich bergauf.

Aus den vergangenen drei Spielen holten die Münchner sieben Punkte. Nach zwei Siegen gegen Meppen und Halle sowie einem Punkt aus dem Stadtduell mit Türkgücü München ist Bayern II wieder einigermaßen in der Spur.

3. Liga: Der 22. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Freitag, 29. Januar 19 Uhr Dynamo Dresden FC Bayern II Samstag, 30. Januar 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern Wehen Wiesbaden Samstag, 30. Januar 14 Uhr Viktoria Köln 1. FC Magdeburg Samstag, 30. Januar abgesagt KFC Uerdingen Hansa Rostock Samstag, 30. Januar 14 Uhr SC Verl SV Meppen Samstag, 30. Januar 14 Uhr Türkgücü München Waldhof Mannheim Samstag, 30. Januar 14 Uhr SpVgg Unterhaching FC Ingolstadt 04 Sonntag, 31. Januar 13 Uhr MSV Duisburg VfB Lübeck Sonntag, 31. Januar 14 Uhr 1860 München FSV Zwickau Montag, 1. Februar 19 Uhr Hallescher FC 1. FC Saarbrücken

3. Liga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Während Dresden immer noch die Tabelle anführt und sich auf Aufstiegskurs befindet, müssen die kleinen Bayern nach schwacher Hinrunde immer noch um den Klassenerhalt zittern. Als Zwölfter beträgt der Abstand zu den Abstiegsrängen nur drei Zähler.