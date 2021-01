3. Liga: FC Bayern II - 1860 München heute im Liveticker

Das Münchner Derby steht heute am 17. Spieltag in der 3. Liga an: Bayern II gegen 1860 München. Hier bei SPOX könnt Ihr diese Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern II - 1860 München heute im Liveticker

Im Rahmen der "Human Race"-Initiative werden die Amateure des FC Bayern heute in einem speziellen Trikot auflaufen. Und so schaut es aus.

Zum dritten Mal treffen die Bayern-Amateure in der 3. Liga auf 1860 München und sind dabei noch ungeschlagen (ein Sieg und ein Remis). Im Profifußball konnten die Sechziger letztmals im April 2000 gegen den Stadtrivalen gewinnen (2:1), damals noch in der Bundesliga gegen die 1. Mannschaft.

Dieses Derby hat es in sich: Während 1860 noch dick im Aufstiegsrennen ist, hängt der amtierende Drittligameister FC Bayern II in der Nähe der Abstiegsplätze fest. Für beide Mannschaften ist die Partie zudem der Start ins neue Fußballjahr 2021.

Herzlich willkommen zum Liveticker für das Münchener Derby zwischen Bayern II und dem TSV 1860.

FC Bayern II - 1860 München heute im TV und Livestream

Um die Partie im TV oder Livestream zu sehen, könnt Ihr heute den Bayerischen Rundfunk oder Magenta Sport nutzen.

3. Liga: Die Tabelle vor Bayern II vs. 1860