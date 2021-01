3. Liga: FSV Zwickau - VfB Lübeck heute live im TV und Livestream

Mit dem FSV Zwickau und dem VfB Lübeck treffen in der 3. Liga zwei Mannschaften aus der Abstiegsregion der Tabelle aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie live im TV und Livestream läuft.

Duell zweier Kellerkinder: Der 18. Spieltag der 3. Liga hält unter anderem die Begegnung zwischen dem FSV Zwickau und dem VfB Lübeck bereit. In der Spielklasse, in der 20 Mannschaften vertreten sind, ist Zwickau 18., während Lübeck auf dem 17. Platz liegt. Wer kann sich mit einem Sieg in der Tabelle etwas nach oben arbeiten?

FSV Zwickau - VfB Lübeck: Zeit, Datum, Ort

Der FSV Zwickau und der VfB Lübeck stehen sich am heutigen Sonntag, den 10. Januar gegenüber, der Anpfiff in der Zwickauer GGZ-Arena ertönt um 14 Uhr.

Begegnung: FSV Zwickau - VfB Lübeck

FSV Zwickau - VfB Lübeck Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 10. Januar

10. Januar Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: GGZ-Arena, Zwickau

GGZ-Arena, Zwickau TV-Übertragung: MagentaSport

© getty

FSV Zwickau - VfB Lübeck live im TV

Live sehen könnt Ihr das Spiel bei MagentaSport, jedoch benötigt Ihr dafür ein Abonnement. Seid Ihr keine Kunden bei der Telekom, beträgt die Gebühr für ein Monatsabo 16,95 Euro monatlich, für ein Jahresabo 9,95 Euro monatlich. Für Telekom-Kunden dagegen sind die ersten zwölf Monate kostenfrei, danach werden pro Monat 4,95 Euro fällig.

Zwickau gegen Lübeck wird bei MagentaSport von Lenny Leonhardt, Moderatorin ist Stefanie Blochwitz. Die Übertragung zu der Partie beginnt um 13.45 Uhr.

Termin Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 08. Januar 19:00 Waldhof Mannheim 2:2 SC Verl 09. Januar 14:00 SV Meppen 1:0 1. FC Saarbrücken 09. Januar 14:00 SV Wehen Wiesbaden 1:1 Hallescher FC 09. Januar 14:00 Bayern München II 0:2 1860 München 09. Januar 14:00 1. FC Kaiserslautern 0:0 FC Viktoria Köln 09. Januar 14:00 Magdeburg 1:1 KFC Uerdingen 05 09. Januar 14:00 FC Hansa Rostock 1:0 SpVgg Unterhaching 10. Januar 13:00 FC Ingolstadt -:- MSV Duisburg 10. Januar 14:00 FSV Zwickau -:- VfB Lübeck 11. Januar 19:00 Türkgücü-Ataspor -:- SG Dynamo Dresden

FSV Zwickau - VfB Lübeck heute im Liveticker

Ihr könnt die Partie nicht sehen, wollt aber trotzdem informiert bleiben. Dann empfehlen wir Euch unseren ausführlichen Liveticker.

Hier geht es zum Liveticker der Partie FSV Zwickau gegen den VfB Lübeck.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle