Nach dem 3:0 in Magdeburg will 1860 München in der 3. Liga nachlegen. Zuhause trifft der TSV heute auf den FSV Zwickau. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

3. Liga: 1860 München - FSV Zwickau heute im Liveticker - Vor Beginn

1860 gegen Zwickau - oder auch: Der Tabellendritte der 3. Liga gegen den Elften. Die Rollen scheinen also klar verteilt. Allerdings: Die Gäste reisen mit zwei Siegen im Rücken an, die Münchner erzielten vor ihrem jüngsten 3:0 in Magdeburg nur ein enttäuschendes 1:1 gegen Kellerkind Meppen.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen 1860 München und dem FSV Zwickau. Anstoß im Stadion an der Grünwalder Straße ist um 14 Uhr.

1860 München - FSV Zwickau: Voraussichtliche Aufstellungen

1860 München : Hiller - Willsch, Salger, Belkahia, Steinhart - Wein - Biankadi, Neudecker, Dressel, Lex - Mölders

: Hiller - Willsch, Salger, Belkahia, Steinhart - Wein - Biankadi, Neudecker, Dressel, Lex - Mölders FSV Zwickau: Brinkies - Stanic, Nkansah, Frick, Schikora - M. Schröter, Jensen, Könnecke, Miatke - König, Willms

1860 München - FSV Zwickau im TV und Livestream

Verfolgen könnt Ihr die Begegnung, wie auch alle anderen Drittliga-Partien, bei MagentaSport. Für Telekom-Kunden ist MagentaSport in den ersten zwölf Monaten kostenfrei, danach werden pro Monat 4,95 Euro fällig. Nicht-Telekom-Kunden zahlen beim Monatsabo 16,95 Euro pro Monat und beim Jahresabo 9,95 Euro pro Monat.

