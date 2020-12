3. Liga: Hansa Rostock gegen Türkgücü München heute im Liveticker

Im Nachholspiel des 9. Spieltags empfängt Hansa Rostock mit Türkgücü München heute einen der starken Aufsteiger. Bei SPOX könnt Ihr das Verfolgerduell aus der 3. Liga im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hansa Rostock - Türkgücü: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Hansa gewann dagegen nur eines der letzten fünf Spiele und zwar am Samstag gegen Bayern II (2:0). Davor gab es drei Unentschieden gegen schwächere Teams (Kaiserslautern, Halle, Magdeburg) sowie die bittere Niederlage gegen Aufstiegsfavorit Dynamo Dresden (1:3) im eigenen Stadion.

Vor Beginn:

Gegen die Löwen trat beim 2:2 im Grünwalder Stadion vor allem das Traum-Duo bestehend aus Sercan Sararer und Petar Sliskovic in Erscheinung. Zweimal legte der Türke auf, zweimal traf Sliskovic zum Ausgleich. Der Kroate führt mit nun zehn Toren die Torjägerliste souverän an, in der Scorerwertung ist Sararer mit drei Treffern und zehn direkten Torvorlagen vorne.

Vor Beginn:

Wer siegt, bleibt oben dran - das ist das Motto dieser Partie. Aufsteiger Türkgücü kann mit einem Sieg bis auf Platz vier springen, teilte aber zuletzt gegen Saarbrücken und 1860 München nur die Punkte.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Nachholspiel des 9. Spieltags zwischen Hansa Rostock und Türkgücü.

© imago images / Jan Huebner

Hansa Rostock gegen Türkgücü heute live im TV und Livestream

Die Partie wird live und exklusiv bei Magenta Sport übertragen, im Free-TV gibt es also keine bewegten Bilder zu sehen. Ab 18.45 Uhr überträgt der Streaming-Dienst aus dem Ostseestadion.

Telekom-Kunden können für ein Jahr ein Gratis-Abo abschließen, danach kostet der Service 4,83 monatlich. Wer nicht Kunde der Telekom ist, kann dagegen zwischen einem Monats-Abo (16,53 Euro pro Monat) und einem Jahres-Abo (9,70 Euro monatlich) wählen.

Hansa Rostock - Türkgücü München: Voraussichtliche Aufstellungen

Die Hanseaten haben einige Verletzungen zu beklagen. Defensiv-Spezialist Max Reinthaler wird mit einem Sehnenanriss im Oberschenkel bis zu zehn Wochen fehlen, auch der kreative Nik Omladic ist fraglich. Die Gäste können dagegen fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Atakan Akkaynak fehlt mit einer Schulterverletzung.

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Riedel, Sonnenberg, Scherff - Löhmannsröben, Rother - Farrona Pulido, Bahn, Litka - Verhoek

Türkgücü: Vollath - Kusic, Sorge, Berzel, Stangl - Erhardt - Kirsch, Sararer, Fischer - Boere, Sliskovic

3. Liga: Die Tabelle nach dem 13. Spieltag

Hansa kann mit einem Sieg auf Platz drei springen und Verl, 1860 München sowie Ingolstadt hinter sich lassen. Türkgücü könnte mit drei Punkten immerhin Vierter werden. Der Aufsteiger hat zwar in elf Spielen erst einmal verloren, teilte aber bereits sechsmal die Punkte.