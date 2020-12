3. Liga: TSV 1860 München - SV Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 17. Spieltags der 3. Liga empfängt 1860 München den SV Wehen Wiesbaden. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Außerdem findet Ihr hier die voraussichtlichen Aufstellungen der Teams und die aktuelle Tabelle der 3. Liga.

1860 München gegen Wehen Wiesbaden: Ort, Datum, voraussichtliche Aufstellungen

Los geht's am heutigen Freitag, den 18. Dezember, um 19 Uhr. Das Spiel eröffnet damit den 17. Spieltag in der 3. Liga. Gespielt wird in der bayrischen Landeshauptstadt, genauer gesagt im Stadion an der Grünwalder Straße. Hier trägt auch der FC Bayern II seine Heimspiele aus.

Beide Teams müssen heute auf einige wichtige Akteure verzichten. Löwen-Trainer Köllner fehlen Agbowo (Sprunggelenkverletzung), Linsbichler (Schambeinentzündung), Ngounou Djayo (Hüftprobleme) und Salger (Wadenprobleme).

Beim SVWW fehlen neben Ex-Löwe Aigner (Trainingsrückstand) auch Carstens (Muskelfaserriss), Chato (Muskelfaserriss), Mrowca (Knie-OP), Röcker (Knorpelschaden), Walbrecht (Muskelverletzung im rechten Oberschenkel) und Wurtz (Sehnenverletzung am Sprunggelenk).

So könnten die Teams auflaufen:

1860 München : Hiller - Willsch, Erdmann, Belkahia, Steinhart - Moll - Tallig, Greilinger - Neudecker - Mölders, Lex

: Hiller - Willsch, Erdmann, Belkahia, Steinhart - Moll - Tallig, Greilinger - Neudecker - Mölders, Lex Wehen Wiesbaden: Boss - Ajani, Mockenhaupt, Gürleyen, Kempe - Medic, Lais - Prokop, G. Korte, Malone - P. Tietz

3. Liga: TSV 1860 München gegen Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream

Die schlechten Nachrichten zuerst: Eine Free-TV-Übertragung wird es heute nicht geben. Stattdessen läuft das Spiel live und exklusiv bei MagentaSport.

Der Bezahlsender der Telekom zeigt alle Spiele der 3. Liga live. Zum Livestream-Angebot von MagentaSport geht es hier entlang.

3. Liga im Liveticker: 1860 München gegen Wehen Wiesbaden

Live dabei seid Ihr auch bei uns, im Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Beide Teams können mit einem Sieg heute zumindest über Nacht auf Platz zwei vorrücken.